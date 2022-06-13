Полиция расследует гибель более 12 000 мирных жителей, 1200 тел еще не опознаны

Национальная полиция Украины расследует гибель более 12 000 мирных жителей, 1200 тел до сих пор не опознаны. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью Интерфакс-Украина.

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"По Украине мы получили сообщения, открыли соответствующие уголовные производства по гибели более 12 000 человек, которые были найдены, в частности, в братских могилах. Более 1500 гражданских лиц погибли на территории Киевской области", – сказал Клименко.

Большое количество людей в Киевской области нашли погибшими в своих домах и квартирах.

"Когда наши взрывотехники, эксперты-криминалисты, следователи заходили в квартиры, они находили эти тела. Как правило, эти люди умирали от минно-взрывных травм", – пояснил он.

Читайте также "Трибунал для Путина". Как в Украине фиксируют преступления России и будут ли приговоры "Братские могилы – это отдельная тема, по ним мы еще работаем", – добавил Клименко. Он боится, что таких захоронений будет гораздо больше по мере того, как Украина будет освобождать новые территории. Число жертв среди гражданского населения может быть гораздо большим, чем говорит Клименко, поскольку в одном только Мариуполе, по данным местной обладминистрации, погибло до 22 000 мирных жителей.

Андрей Водяный

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