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Полиция расследует гибель более 12 000 мирных жителей, 1200 тел еще не опознаны

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13.06.2022, 15:20
Полиция расследует гибель более 12 000 мирных жителей, 1200 тел еще не опознаны - Фото
Фото: EPA

Национальная полиция Украины расследует гибель более 12 000 мирных жителей, 1200 тел до сих пор не опознаны. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью Интерфакс-Украина.

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"По Украине мы получили сообщения, открыли соответствующие уголовные производства по гибели более 12 000 человек, которые были найдены, в частности, в братских могилах. Более 1500 гражданских лиц погибли на территории Киевской области", – сказал Клименко.

Большое количество людей в Киевской области нашли погибшими в своих домах и квартирах.

"Когда наши взрывотехники, эксперты-криминалисты, следователи заходили в квартиры, они находили эти тела. Как правило, эти люди умирали от минно-взрывных травм", – пояснил он.

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"Братские могилы – это отдельная тема, по ним мы еще работаем", – добавил Клименко. Он боится, что таких захоронений будет гораздо больше по мере того, как Украина будет освобождать новые территории.

  • Число жертв среди гражданского населения может быть гораздо большим, чем говорит Клименко, поскольку в одном только Мариуполе, по данным местной обладминистрации, погибло до 22 000 мирных жителей.
Андрей Водяный
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Игорь Клименко война жертвы Национальная полиция
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