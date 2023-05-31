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Полиция разоблачила еще девять граждан, снимавших работу ПВО в Киеве – фото

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 12:08
Полиция разоблачила еще девять граждан, снимавших работу ПВО в Киеве – фото - Фото
Фото: Нацполиция

Полиция установила девять жителей столицы, которые снимали и выкладывали в интернет работу ПВО во время очередной воздушной атаки РФ против Украины. Их передали СБУ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

При обстреле Киева в социальных сетях распространялись видео работы противовоздушной обороны. Полицейские установили девять граждан, которые снимали и незаконно распространяли информацию.

Нарушителями оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. Своими действиями они могли раскрыть специфику работы ПВО, отмечает полиция.

Полиция разоблачила еще девять граждан, снимавших работу ПВО в Киеве – фото

"Все они были доставлены в отделения полиции, где с ними пообщались оперативные сотрудники и они дали объяснения. В настоящее время они переданы сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств", – говорится в сообщении.

  • Днем 29 мая 2023 года в Киеве после объявления воздушной тревоги раздались громкие взрывы. Россия нанесла ракетные удары, работала ПВО.
  • В Киеве задержаны двое мужчин, которые снимали работу ПВО. Для поисков одного из них была проведена специальная полицейская операция.
Вадим Ребрина
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полицияобстрелпво
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