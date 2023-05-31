Поліція викрила ще дев'ятьох громадян, які знімали роботу ППО у Києві – фото

Поліція встановила дев'ятьох мешканців столиці, які знімали і викладали в інтернет роботу ППО під час чергової повітряної атаки РФ проти України. Їх передали СБУ. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Під час обстрілу Києва у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони. Поліцейські встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію.

Порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО, зазначає поліція.

"Усіх їх було доставлено до відділків поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники та вони надали пояснення. Наразі їх передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин", – йдеться у повідомленні.

Вдень 29 травня 2023 року у Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали гучні вибухи. Росія завдала ракетних ударів, працювала ППО.

У Києві затримали двох чоловіків, які знімали роботу ППО. Для пошуків одного з них було проведено спеціальну поліцейську операцію.

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