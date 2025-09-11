Полковник Лейтон о Министерстве войны: Трамп и Хэгсет хотят показать себя милитари-мачо

Дональд Трамп и Пит Хэгсет (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хэгсет хотят показать себя милитари-мачо, переименовывая Минобороны в Министерство войны. Такое мнение выразил для текста LIGA.netполковник военно-воздушных США в отставке Седрик Лейтон.

По его словам, этот ребрендинг является желанием подчеркнуть военную силу Америки, но критики называют его политическим театром.

Лейтон добавляет, что такое изменение обойдется дорого и, вероятно, будет отклонено Конгрессом.

Полковник армии США в отставке, профессор Военного колледжа Роберт Гамильтон добавил, что Трамп и его окружение считают слово "война" более "маскулинным", чем "оборона".

"Это делают исключительно, чтобы успокоить трампистов, и это не имеет ничего общего с эффективным ведением войны или нацбезопасностью", – добавил Гамильтон.

Справка Военное министерство основал Джордж Вашингтон в 1789-м. Его реорганизовали и переименовали в 1947-1949 годах, когда ВМС, ВВС и другие структуры объединили в одну и подчинили гражданскому министру. Трамп не раз обещал изменить название, говоря, что у США "невероятная история побед" в обеих мировых войнах – под старым названием.