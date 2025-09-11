Полковник Лейтон про Міністерство війни: Трамп і Гегсет хочуть показати себе мілітарі-мачо

Такий ребрендинг є бажанням підкреслити військову силу Америки, заявив полковник армії США у відставці

Дональд Трамп та Піт Гегсет (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп та міністр оборони Піт Гегсет хочуть показати себе мілітарі-мачо, перейменовуючи Міноборони на Міністерство війни. Таку думку висловив для тексту LIGA.net полковник військово-повітряних США у відставці Седрік Лейтон.

За його словами, цей ребрендинг є бажанням підкреслити військову силу Америки, але критики називають його політичним театром.

Лейтон додає, що така зміна обійдеться дорого і, ймовірно, буде відхилена Конгресом.

Полковник армії США у відставці, професор Військового коледжу Роберт Гамільтон додав, що Трамп і його оточення вважають слово "війна" більш "маскулінним", ніж "оборона".

"Це роблять виключно, щоб заспокоїти трампістів, і це не має нічого спільного з ефективним веденням війни чи нацбезпекою", – додав Гамільтон.

Довідка Військове міністерство заснував Джордж Вашингтон у 1789-му. Його реорганізували і перейменували в 1947-1949 роках, коли ВМС, ВПС та інші структури об’єднали в одну та підпорядкували цивільному міністру. Трамп не раз обіцяв змінити назву, кажучи, що в США "неймовірна історія перемог" в обох світових війнах – під старою назвою. Військове міністерство заснував Джордж Вашингтон у 1789-му. Його реорганізували і перейменували в 1947-1949 роках, коли ВМС, ВПС та інші структури об’єднали в одну та підпорядкували цивільному міністру. Трамп не раз обіцяв змінити назву, кажучи, що в США "неймовірна історія перемог" в обох світових війнах – під старою назвою.