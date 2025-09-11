Полковник Лейтон про Міністерство війни: Трамп і Гегсет хочуть показати себе мілітарі-мачо
Дональд Трамп та Піт Гегсет (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп та міністр оборони Піт Гегсет хочуть показати себе мілітарі-мачо, перейменовуючи Міноборони на Міністерство війни. Таку думку висловив для тексту LIGA.net полковник військово-повітряних США у відставці Седрік Лейтон.

За його словами, цей ребрендинг є бажанням підкреслити військову силу Америки, але критики називають його політичним театром.

Лейтон додає, що така зміна обійдеться дорого і, ймовірно, буде відхилена Конгресом.

Полковник армії США у відставці, професор Військового коледжу Роберт Гамільтон додав, що Трамп і його оточення вважають слово "війна" більш "маскулінним", ніж "оборона".

"Це роблять виключно, щоб заспокоїти трампістів, і це не має нічого спільного з ефективним веденням війни чи нацбезпекою", – додав Гамільтон.

Довідка
Військове міністерство заснував Джордж Вашингтон у 1789-му. Його реорганізували і перейменували в 1947-1949 роках, коли ВМС, ВПС та інші структури об’єднали в одну та підпорядкували цивільному міністру. Трамп не раз обіцяв змінити назву, кажучи, що в США "неймовірна історія перемог" в обох світових війнах – під старою назвою.
  • Наприкінці серпня Трамп заявляв, що не хоче обмежуватися тільки обороною, а "хоче наступу також".
  • 5 вересня президент США підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни.
  • 6 вересня Politico писало, що посадовці Пентагону висловили невдоволення рішенням Трампа перейменувати відомство.
