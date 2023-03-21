Полковник ВСУ: Группа Вагнера потеряла до 60 000 человек. Это биомасса без требований

Командир 1 отдельной танковой Северской бригады полковник Леонид Хода заявил, что террористическая группа Вагнера потеряла от 50 000 до 60 000 человек. Об этом он сообщил в интервью ERR.

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По его словам, россияне также учатся на войне и постоянно меняют свою тактику.

Он отметил, что сначала противник пытался прорваться сотнями тысяч, потом задавить Украину танками и боевыми машинами пехоты, а теперь воюет маленькими тактическими группами.

Хода сказал, что небольшие сосредоточения пехоты при поддержке двух танков и двух-трех БМП пытаются подобраться к позициям Вооруженных Сил Украины — военачальник считает, что врагу не хватает технологий, однако у РФ много людей, так как они не жалеют человеческий ресурс.

"И сейчас их тактика — использовать пехоту, без техники и артиллерийской поддержки, небольшими группами. Вот Вагнер — сколько перемололи? 50 000? 60 000? Это биомасса, которая не требует денег, выплат или компенсаций. Посмотрим, что они придумают, когда закончится биомасса", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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