Полковник ВСУ: Группа Вагнера потеряла до 60 000 человек. Это биомасса без требований
Командир 1 отдельной танковой Северской бригады полковник Леонид Хода заявил, что террористическая группа Вагнера потеряла от 50 000 до 60 000 человек. Об этом он сообщил в интервью ERR.
По его словам, россияне также учатся на войне и постоянно меняют свою тактику.
Он отметил, что сначала противник пытался прорваться сотнями тысяч, потом задавить Украину танками и боевыми машинами пехоты, а теперь воюет маленькими тактическими группами.
Хода сказал, что небольшие сосредоточения пехоты при поддержке двух танков и двух-трех БМП пытаются подобраться к позициям Вооруженных Сил Украины — военачальник считает, что врагу не хватает технологий, однако у РФ много людей, так как они не жалеют человеческий ресурс.
"И сейчас их тактика — использовать пехоту, без техники и артиллерийской поддержки, небольшими группами. Вот Вагнер — сколько перемололи? 50 000? 60 000? Это биомасса, которая не требует денег, выплат или компенсаций. Посмотрим, что они придумают, когда закончится биомасса", — резюмировал он.
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