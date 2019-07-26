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Полозов сказал, повлияет ли задержание танкера на судьбу моряков

Полозов сказал, повлияет ли задержание танкера на судьбу моряков - Фото
Николай Полозов
26.07.2019, 07:28

Адвокат пленных моряков напомнил, что освобождение украинцев - требование Международного трибунала по морским делам

Адвокат пленных украинских моряков Николай Полозов надеется, что вчерашнее задержание российского танкера не повлияет на переговоры об освобождении украинских моряков. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос, повлияет ли задержание российского танкера на переговоры об освобождении украинских моряков, Полозов сказал: "Надеюсь, что нет. Ведь освобождение украинцев - требование Международного трибунала по морским делам, и выполнение этого решения остается важным для России".

Говоря о том, как скоро может быть рассмотрена просьба Людмилы Денисовой об освобождении украинцев под ее поручительство, Полозов отметил: "Омбудсмен Людмила Денисова подала ходатайство на прошлой неделе. Украинское посольство передало это ходатайство через МИД. В настоящее время оно поступило в следственное управление, но еще не доведено непосредственно до следователя, который ведет это дело. Я думаю, это, прежде всего, вопрос документооборота, но всегда есть обстоятельства, которые могут влиять на замедление или ускорение этого процесса".

Он уточнил, что по закону следователь должен принять решение в течение трех дней после того, как к нему поступило ходатайство, но этот срок еще не отсчитывается.

25 июля 2019 года СБУ, военная прокуратура и пограничники задержали возле Измаила российский танкер "NEYMA". Украинские ведомства заявили, что это судно, в числе других кораблей, 25 ноября прошлого года по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ блокировал Керченский пролив, в результате чего были захвачены украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", а также 24 моряка. Все они по сей день незаконно удерживаются Россией.

СБУ опубликовала видео задержания танкера, а главный военный прокурор Анатолий Матиос показал фото с задержанного судна.

В МИД России заявили, если произошел "захват россиян", то "последствия не заставят себя ждать".

Читайте также: СБУ об экипаже танкера: Закон не нарушали, задерживать не за что

 

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Людмила Денисова Николай Полозов моряки захват танкера
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