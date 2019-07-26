Полозов сказал, повлияет ли задержание танкера на судьбу моряков

Николай Полозов

Адвокат пленных украинских моряков Николай Полозов надеется, что вчерашнее задержание российского танкера не повлияет на переговоры об освобождении украинских моряков. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос, повлияет ли задержание российского танкера на переговоры об освобождении украинских моряков, Полозов сказал: "Надеюсь, что нет. Ведь освобождение украинцев - требование Международного трибунала по морским делам, и выполнение этого решения остается важным для России".

Говоря о том, как скоро может быть рассмотрена просьба Людмилы Денисовой об освобождении украинцев под ее поручительство, Полозов отметил: "Омбудсмен Людмила Денисова подала ходатайство на прошлой неделе. Украинское посольство передало это ходатайство через МИД. В настоящее время оно поступило в следственное управление, но еще не доведено непосредственно до следователя, который ведет это дело. Я думаю, это, прежде всего, вопрос документооборота, но всегда есть обстоятельства, которые могут влиять на замедление или ускорение этого процесса".

Он уточнил, что по закону следователь должен принять решение в течение трех дней после того, как к нему поступило ходатайство, но этот срок еще не отсчитывается.

25 июля 2019 года СБУ, военная прокуратура и пограничники задержали возле Измаила российский танкер "NEYMA". Украинские ведомства заявили, что это судно, в числе других кораблей, 25 ноября прошлого года по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ блокировал Керченский пролив, в результате чего были захвачены украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", а также 24 моряка. Все они по сей день незаконно удерживаются Россией.

СБУ опубликовала видео задержания танкера, а главный военный прокурор Анатолий Матиос показал фото с задержанного судна.

В МИД России заявили, если произошел "захват россиян", то "последствия не заставят себя ждать".

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