Польша. Дуда поддержал диалог, который предложил Зеленский: Боремся за свое существование

Дера заявил, что встречу лучше провести не на границе, а в Варшаве, Люблине или Жешуве из соображений безопасности

Дональд Туск и Анджей Дуда (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Представитель канцелярии президента Польши Анджея Дуды Анджей Дера заявил, что лидер его страны поддерживает диалог для снятия блокады границы, который предложил президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в интервью TVN 24.

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По его словам, диалог является единственным способом решения проблемы.

"Наши фермеры борются за свое существование. Украинская нация борется за свое существование. Ситуация катастрофическая с обеих сторон, если смотреть с этой точки зрения, потому что решимость с обеих сторон огромна, и эту проблему просто необходимо решить", — сказал Дера.

Он отметил, что Дуда поддерживает переговоры правительств стран и "делает все в этом духе", чтобы помочь Украине.

"Не будем забывать обо всем, что сейчас происходит на границе. Этот конфликт с зерном — результат войны. Что сейчас необходимо, так это встреча нашего польского правительства во главе с Дональдом Туском с правительством Украины и, самое главное, с представителями ЕС", — заявил чиновник.

Также дипломат подчеркнул, что граница — это "не самое безопасное место для переговоров".

"Лучше поговорить в Варшаве либо где-нибудь в Жешуве или Люблине, и не обязательно возле границы. Конечно, это не будут долгие обсуждения, потому что они не могут там проходить. Речь идет о символе. Идея состоит в том, чтобы очистить границу", — резюмировал он.

Ранее Зеленский поручил правительству Украины до 24 февраля находиться на границе с Польшей. Украинский лидер обратился к польскому президенту и премьеру и попросил, чтобы те тоже приняли участие в диалоге. Также для участия во встрече Украина пригласила и представителя Еврокомиссии.

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