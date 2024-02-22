Польша. Дуда поддержал диалог, который предложил Зеленский: Боремся за свое существование
Представитель канцелярии президента Польши Анджея Дуды Анджей Дера заявил, что лидер его страны поддерживает диалог для снятия блокады границы, который предложил президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в интервью TVN 24.
По его словам, диалог является единственным способом решения проблемы.
"Наши фермеры борются за свое существование. Украинская нация борется за свое существование. Ситуация катастрофическая с обеих сторон, если смотреть с этой точки зрения, потому что решимость с обеих сторон огромна, и эту проблему просто необходимо решить", — сказал Дера.
Он отметил, что Дуда поддерживает переговоры правительств стран и "делает все в этом духе", чтобы помочь Украине.
"Не будем забывать обо всем, что сейчас происходит на границе. Этот конфликт с зерном — результат войны. Что сейчас необходимо, так это встреча нашего польского правительства во главе с Дональдом Туском с правительством Украины и, самое главное, с представителями ЕС", — заявил чиновник.
Также дипломат подчеркнул, что граница — это "не самое безопасное место для переговоров".
"Лучше поговорить в Варшаве либо где-нибудь в Жешуве или Люблине, и не обязательно возле границы. Конечно, это не будут долгие обсуждения, потому что они не могут там проходить. Речь идет о символе. Идея состоит в том, чтобы очистить границу", — резюмировал он.
Ранее Зеленский поручил правительству Украины до 24 февраля находиться на границе с Польшей. Украинский лидер обратился к польскому президенту и премьеру и попросил, чтобы те тоже приняли участие в диалоге. Также для участия во встрече Украина пригласила и представителя Еврокомиссии.
- Польские фермеры с 9 февраля на тракторах блокируют дороги около трехсот городов страны. В их числе и шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе. 11 февраля на польской дороге возле пропускного пункта "Ягодин – Дорохуск" протестующие разбросали три тонны украинского зерна. Украина отреагировала на эту выходку негативно – были заявления как от Минагрополитики, так и от Министерства иностранных дел.
- 18 февраля польские фермеры начали мешать проезду автобусов. Также они заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев – Хелм с 260 пассажирами, большинство из которых – женщины с детьми.
- 20 февраля польские фермеры высыпали четыре тонны кукурузы на дорогу возле пункта пропуска "Медыка – Шегини". Агропродукция из Украины направлялась в Германию транзитом через Польшу.
- Польский президент отреагировал на протесты фермеров на границе с Украиной: он заявил, что это "сложная проблема", но главной причиной происходящего является российская агрессия против Украины.
- 21 февраля Зеленский провел селектор, на котором, кроме ежедневных тем, было обсуждено блокирование на польской границе. Он подчеркнул, что ситуацию подробно разобрали и следующие шаги будут "очень быстро".
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