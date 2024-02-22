Польща. Дуда підтримав діалог, який запропонував Зеленський: Боремося за своє існування
Представник канцелярії президента Польщі Анджея Дуди Анджей Дера заявив, що лідер його країни підтримує діалог для зняття блокади кордону, який запропонував президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив в інтерв'ю TVN 24.
За його словами, діалог є єдиним способом вирішення проблеми.
"Наші фермери борються за своє існування. Українська нація бореться за своє існування. Ситуація катастрофічна з обох боків, якщо дивитися з цього погляду, тому що рішучість з обох боків є величезною, і цю проблему просто необхідно вирішити", — сказав Дера.
Він зазначив, що Дуда підтримує переговори урядів країн та "робить все в цьому дусі", щоб допомогти Україні.
"Не забуватимемо про все, що зараз відбувається на кордоні. Цей конфлікт із зерном — результат війни. Що зараз необхідно, то це зустріч нашого польського уряду на чолі з Дональдом Туском з урядом України та, найголовніше, з представниками ЄС", – заявив чиновник.
Також дипломат наголосив, що кордон — це "не найбезпечніше місце для переговорів".
"Краще поговорити у Варшаві або десь у Жешуві чи Любліні, і не обов'язково біля кордону. Звичайно, це не будуть довгі обговорення, тому що вони не можуть там проходити. Йдеться про символ. Ідея полягає в тому, щоб очистити кордон", – резюмував він.
Раніше Зеленський доручив уряду України до 24 лютого перебувати на кордоні з Польщею. Український лідер звернувся до польського президента та прем'єра та попросив, щоб ті теж взяли участь у діалозі. Також до участі у зустрічі Україна запросила і представника Єврокомісії.
- Польські фермери з 9 лютого на тракторах блокують дороги близько трьохсот міст. Серед них і шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. 11 лютого на польській дорозі біля пропускного пункту "Ягодин – Дорогуськ" протестувальники розкидали три тонни українського зерна. Україна відреагувала на цю витівку негативно – були заяви як від Мінагрополітики, так і від Міністерства закордонних справ.
- 18 лютого польські фермери почали заважати проїзду автобусів. Також вони заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ – Хелм із 260 пасажирами, більшість із яких – жінки з дітьми.
- 20 лютого польські фермери висипали чотири тонни кукурудзи на дорогу біля пункту пропуску "Медика – Шегині". Агропродукція з України прямувала до Німеччини транзитом через Польщу.
- Польський президент відреагував на протести фермерів на кордоні з Україною: він заявив, що це "складна проблема", але головною причиною того, що відбувається, є російська агресія проти України.
- 21 лютого Зеленський провів селектор, на якому, окрім щоденних тем, було обговорено блокування на польському кордоні. Він наголосив, що ситуацію докладно розібрали та наступні кроки будуть "дуже швидко".
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