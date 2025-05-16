Польша готовит новый пакет военной помощи Украине на 200 млн евро

Это будет уже 47-й пакет поддержки, отметил Лукасевич

Петр Лукасевич (Фото: vinrada.gov.ua)

Руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич сообщил, что Варшава готовит для Киева очередной пакет военной помощи на 200 млн евро. Об этом он рассказал в интервью Европейской правде.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По словам Лукасевича, новый пакет помощи будет передан Украине в ближайшие месяцы.

Глава посольства также напомнил, что 46-й пакет военной помощи Украине был на сумму около 230 млн евро. Он содержал боеприпасы, корпоративные системы, запчасти, а также другие вещи, которые служат солдатам.

Польша передала его Украине в период с 2022 по конец 2024 года.

"318 танков, 536 боевых машин разных типов, 136 артиллерийских систем разных калибров, 10 самолетов, 10 боевых вертолетов. Польские САУ Krab, польские танки служили украинцам в победах, а не только в обороне", – отметил он.

Также, по словам Лукасевича, страна передала огромное количество боеприпасов, боевых материалов, горюче-смазочных материалов, запчастей.

"Очевидно, что это огромные объемы, сумма которых составляет около 4,5 млрд евро. Для масштаба нашей страны, нашей армии это очень большая сумма", – подчеркнул польский дипломат.

Он добавил, что Варшава передала больше всего в начале полномасштабной войны, однако обратил внимание на то, что и сейчас Польша передает дальнейшие пакеты.

17 февраля 2025 года Туск заявил, что Польша не планирует отправлять своих военных на украинскую территорию, но будет поддерживать страны, готовые предоставить такие гарантии.

20 марта в Генштабе Польши заявили, что Варшава отказывается отправлять своих солдат для участия в миротворческой миссии в Украине, но без нее такая операция "невозможна".