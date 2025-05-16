Польша готовит новый пакет военной помощи Украине на 200 млн евро
Руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич сообщил, что Варшава готовит для Киева очередной пакет военной помощи на 200 млн евро. Об этом он рассказал в интервью Европейской правде.
По словам Лукасевича, новый пакет помощи будет передан Украине в ближайшие месяцы.
Глава посольства также напомнил, что 46-й пакет военной помощи Украине был на сумму около 230 млн евро. Он содержал боеприпасы, корпоративные системы, запчасти, а также другие вещи, которые служат солдатам.
Польша передала его Украине в период с 2022 по конец 2024 года.
"318 танков, 536 боевых машин разных типов, 136 артиллерийских систем разных калибров, 10 самолетов, 10 боевых вертолетов. Польские САУ Krab, польские танки служили украинцам в победах, а не только в обороне", – отметил он.
Также, по словам Лукасевича, страна передала огромное количество боеприпасов, боевых материалов, горюче-смазочных материалов, запчастей.
"Очевидно, что это огромные объемы, сумма которых составляет около 4,5 млрд евро. Для масштаба нашей страны, нашей армии это очень большая сумма", – подчеркнул польский дипломат.
Он добавил, что Варшава передала больше всего в начале полномасштабной войны, однако обратил внимание на то, что и сейчас Польша передает дальнейшие пакеты.
- 17 февраля 2025 года Туск заявил, что Польша не планирует отправлять своих военных на украинскую территорию, но будет поддерживать страны, готовые предоставить такие гарантии.
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