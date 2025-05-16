Польща готує новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро
Керівник посольства Польщі в Україні Пьотр Лукасевич повідомив, що Варшава готує для Києва черговий пакет військової допомоги на 200 млн євро. Про це він розповів в інтерв’ю Європейській правді.
За словами Лукасевича, новий пакет допомоги буде переданий Україні у найближчі місяці.
Очільник посольства також нагадав, що 46-й пакет військової допомоги Україні був на суму близько 230 млн євро. Він містив боєприпаси, корпоративні системи, запчастини, а також інші речі, які служать солдатам.
Польща передала його Україні у період з 2022 до кінця 2024 року.
"318 танків, 536 бойових машин різних типів, 136 артилерійських систем різних калібрів, 10 літаків, 10 бойових гелікоптерів. Польські САУ Krab, польські танки служили українцям у перемогах, а не тільки в обороні", – зазначив він.
Також, за словами Лукасевича, країна передала величезну кількість боєприпасів, бойових матеріалів, пально-мастильних матеріалів, запчастин.
"Очевидно, що це величезні обсяги, сума яких складає близько 4,5 млрд євро. Для масштабу нашої країни, нашої армії це дуже велика сума", – наголосив польський дипломат.
Він додав, що Варшава передала найбільше на початку повномасштабної війни, однак звернув увагу на те, що і зараз Польща передає подальші пакети.
- 17 лютого 2025 року Туск заявив, що Польща не планує надсилати своїх військових на українську територію, але підтримуватиме країни, які будуть готові надати такі гарантії.
- 20 березня у Генштабі Польщі заявили, що Варшава відмовляється відправляти своїх солдатів для участі в миротворчій місії в Україні, але без неї така операція "неможлива".