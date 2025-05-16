Польща готує новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро

Це буде вже 47-й пакет підтримки, зазначив Лукасевич

Пьотр Лукасевич (Фото: vinrada.gov.ua)

Керівник посольства Польщі в Україні Пьотр Лукасевич повідомив, що Варшава готує для Києва черговий пакет військової допомоги на 200 млн євро. Про це він розповів в інтерв’ю Європейській правді.

За словами Лукасевича, новий пакет допомоги буде переданий Україні у найближчі місяці.

Очільник посольства також нагадав, що 46-й пакет військової допомоги Україні був на суму близько 230 млн євро. Він містив боєприпаси, корпоративні системи, запчастини, а також інші речі, які служать солдатам.

Польща передала його Україні у період з 2022 до кінця 2024 року.

"318 танків, 536 бойових машин різних типів, 136 артилерійських систем різних калібрів, 10 літаків, 10 бойових гелікоптерів. Польські САУ Krab, польські танки служили українцям у перемогах, а не тільки в обороні", – зазначив він.

Також, за словами Лукасевича, країна передала величезну кількість боєприпасів, бойових матеріалів, пально-мастильних матеріалів, запчастин.

"Очевидно, що це величезні обсяги, сума яких складає близько 4,5 млрд євро. Для масштабу нашої країни, нашої армії це дуже велика сума", – наголосив польський дипломат.

Він додав, що Варшава передала найбільше на початку повномасштабної війни, однак звернув увагу на те, що і зараз Польща передає подальші пакети.

17 лютого 2025 року Туск заявив, що Польща не планує надсилати своїх військових на українську територію, але підтримуватиме країни, які будуть готові надати такі гарантії.

20 березня у Генштабі Польщі заявили, що Варшава відмовляється відправляти своїх солдатів для участі в миротворчій місії в Україні, але без неї така операція "неможлива".