Польша и США обсудили, как НАТО среагирует в случае нападения России на Украину
Представитель канцелярии президента Польши Анджея Дуды Якуб Кумох, глава Бюро нацбезопасности страны Павел Сольох обсудили с советником президента США по вопросам безопасности Джейком Салливаном "направления реагирования" НАТО в случае масштабного российского вторжения в Украину.
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Телефонный разговор инициировала американская сторона, сообщает Третий канал Польского радио.
Кумох и Сольох отметили, что НАТО должно говорить "единым голосом", а ответ на обострение конфликта в Украине должен быть "твердым и жестким", пишет издание.
"Переговоры США и России должны показывать позицию всего Альянса. Особенно это касается реакции на самые агрессивные требования России", – заявил Сольох.
В частности, Кумох отметил, что сообщил Салливану о последней встрече президентов Польши, Украины и Литвы. Он подчеркнул, что государству важна безопасность Украины.
- По данным разведки в ноябре 2021 года, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь 2022-го. Ей грозят беспрецедентные санкции в случае вторжения.
- Россия передала США и НАТО список требований, среди которых пункт отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В Альянсе заявили, что не согласны идти на компромиссы по членству в НАТО. В ответ Россия угрожает "военными шагами".
- В Кабинете президента Польши назвали серьезной ситуацию на границе России с Украиной и не исключают какого-либо развития событий.
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