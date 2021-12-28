Польша и США обсудили, как НАТО среагирует в случае нападения России на Украину

Представитель канцелярии президента Польши Анджея Дуды Якуб Кумох, глава Бюро нацбезопасности страны Павел Сольох обсудили с советником президента США по вопросам безопасности Джейком Салливаном "направления реагирования" НАТО в случае масштабного российского вторжения в Украину.

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Телефонный разговор инициировала американская сторона, сообщает Третий канал Польского радио.

Кумох и Сольох отметили, что НАТО должно говорить "единым голосом", а ответ на обострение конфликта в Украине должен быть "твердым и жестким", пишет издание.

"Переговоры США и России должны показывать позицию всего Альянса. Особенно это касается реакции на самые агрессивные требования России", – заявил Сольох.

В частности, Кумох отметил, что сообщил Салливану о последней встрече президентов Польши, Украины и Литвы. Он подчеркнул, что государству важна безопасность Украины.

Марина Тищенко

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