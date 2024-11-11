Польша может создать альянс, чтобы не дать Трампу заключить сделку с Путиным – The Times

Ожидается, что Туск проведет переговоры с рядом европейских лидеров на этой неделе

Дональд Туск (Фото: facebook.com/donaldtusk)

Польша может создать специальный альянс с рядом стран из-за опасений, что республиканец Дональд Трамп может заключить сделку о войне с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Times, не называя источников информации.

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Ожидается, что польский премьер-министр Дональд Туск проведет переговоры в "ближайшие дни" с премьером Британии Кирос Стармером, генсеком НАТО Марком Рютте и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Сообщается, что Франция, Польша и Британия могут выступить ключевыми игроками Еросоюза, которые не позволят администрации Трампа заключить сделку с российским диктатором Путиным за спиной Украины.

"Этот новый политический ландшафт является серьезным вызовом для всех, особенно в контексте возможного окончания российско-украинской войны в результате соглашения между президентом России и новым президентом Соединенных Штатов", – сказал Туск на субботней пресс-конференции, передает издание РАР.

Он встретится со Стармером в Варшаве или Лондоне уже на текущей неделе, а с Макроном и Рютте проведет беседы в Польше. Ожидается, что европейский альянс будет состоять из стран Северной Европы и Балтии.

The Times отмечает, что попытка Туска создать внутренний альянс в Европе раскрывает опасения стран ЕС насчет мирного соглашения Трампа и Путина. Не исключено, что новый лидер США может передать некоторые территории РФ и принудить Украину к нейтралитету.

"Никто не хочет эскалации конфликта... и в то же время никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала, это было бы фундаментальной угрозой Польше и польским интересам", – сказал польский премьер.

9 ноября Туск сообщил, что президент Польши собирается встретиться с Трампом в США. 10 ноября премьер Польши заявил, что от США вскоре можно ожидать документа о дате прекращении огня и гарантиях безопасности Украине.