Польща може створити альянс, щоб не дати Трампу укласти угоду з Путіним – The Times

Очікується, що Туск проведе переговори з низкою європейських лідерів цього тижня

Дональд Туск (Фото: facebook.com/donaldtusk)

Польща може створити спеціальний альянс із низкою країн через побоювання, що республіканець Дональд Трамп може укласти угоду про війну з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє The Times, не називаючи джерел інформації.

Очікується, що польський прем'єр-міністр Дональд Туск проведе переговори в "найближчі дні" з прем'єром Британії Кіром Стармером, генсеком НАТО Марком Рютте та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Повідомляється, що Франція, Польща та Британія можуть виступити ключовими гравцями Єросоюзу, які не дозволять адміністрації Трампа укласти угоду з російським диктатором Путіним за спиною України.

"Цей новий політичний ландшафт є серйозним викликом для всіх, особливо в контексті можливого закінчення російсько-української війни внаслідок угоди між президентом Росії та новим президентом Сполучених Штатів", – сказав Туск на суботній пресконференції, повідомляє видання РАР.

Він зустрінеться зі Стармером у Варшаві чи Лондоні вже цього тижня, а з Макроном та Рютте проведе бесіди у Польщі. Очікується, що європейський альянс складатиметься з країн Північної Європи та Балтії.

The Times зазначає, що спроба Туска створити внутрішній альянс у Європі розкриває побоювання країн ЄС щодо мирної угоди Трампа та Путіна. Не виключено, що новий лідер США може передати деякі території РФ та змусити Україну до нейтралітету.

"Ніхто не хоче ескалації конфлікту... і водночас ніхто не хоче, щоб Україна ослабла чи навіть капітулювала, це було б фундаментальною загрозою Польщі та польським інтересам", – сказав польський прем'єр.

9 листопада Туск повідомив, що президент Польщі збирається зустрітися із Трампом у США. 10 листопада прем'єр Польщі заявив, що від США незабаром очікується документ про дату припинення вогню та гарантії безпеки Україні.