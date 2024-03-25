Польша о сбивании ракет РФ: Обломки должны куда-то упасть, это неконтролируемый процесс

Спикер польского Сейма Головня отметил, что пока идет война, нарушения польского воздушного пространства российскими ракетами будут и дальше

Шимон Головня (Фото: EPA)

Спикер польского Сейма Шимон Головня объяснил, почему Польша не сбила российскую ракету во время массированной атаки по территории Украины, и отметил, что инциденты с нарушением российскими ракетами воздушного пространства страны могут повторяться и дальше. Об этом сообщило PolskieRadio.

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Головня подчеркнул, что любые действия, связанные с перехватом и сбиванием ракет, нарушающих польское воздушное пространство, следует осуществлять таким образом, чтобы не нанести вред польскому гражданскому населению.

Он отметил, что "сбить такую ракету означает, что ее обломки должны куда-то упасть, это становится неконтролируемым и гораздо более сложным процессом".

"Я абсолютно убежден, что армия вела себя здесь именно так, как и должна была вести себя", – подчеркнул Головня.

Также он отметил, что пока идет война в Украине, такие инциденты, как нарушение польского воздушного пространства российскими ракетами, "скорее всего, будут происходить и в дальнейшем".

Как отметил спикер польского Сейма, важнейшими задачами для страны являются безопасность и работа систем, а также их совершенствование для предотвращения угроз. Он отметил, что на это не стоит жалеть "ни сил, ни денег".

"Самое главное – умеем ли мы реагировать на такие ситуации, и оказалось, что умеем", – добавил он.

В ночь на 24 марта Россия ударила по Украине 29 крылатыми ракетами. Одна из них в 04:23 залетела на 39 секунд на территорию Польши в районе села Осердув. Польские военные на всякий случай подняли истребители, но не сбили ее – она вернулась на территорию Украины.

Министерство иностранных дел Польши подтвердило, что российская ракета ночью 24 марта нарушила воздушное пространство страны, заявив, что Варшава потребует от Москвы объяснений.

Сегодня пресс-секретарь Оперативного командования ВС Польши заявил, что польское военное командование знало, что российская ракета, которая утром 24 марта пролетела над Люблинским воеводством, "повернет обратно в Украину" – поэтому ее не сбили.

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