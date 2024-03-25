Польща про збиття російських ракет: Уламки повинні кудись впасти, це неконтрольований процес

Спікер польського Сейму Головня зазначив, що поки триває війна в Україні, порушення польського повітряного простору російськими ракетами відбуватимуться і надалі

Шимон Головня (Фото: EPA)

Спікер польського Сейму Шимон Головня пояснив, чому Польща не збила російську ракету під час масованої атаки по території України, та зазначив, що інциденти з порушенням російськими ракетами повітряного простору країни можуть повторюватися й надалі. Про це повідомило PolskieRadio.

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Головня підкреслив, що будь-які дії, пов'язані з перехопленням і збиттям ракет, які порушують польський повітряний простір, слід здійснювати таким чином, щоб не завдати шкоди польському цивільному населенню.

Він зазначив, що "збити таку ракету означає, що її уламки повинні кудись впасти, це стає неконтрольованим і набагато складнішим процесом".

"Я абсолютно переконаний, що армія поводилася тут саме так, як і повинна була поводитися", – наголосив Головня.

Також він зазначив, що поки триває війна в Україні, такі інциденти, як порушення польського повітряного простору російськими ракетами, "найімовірніше, відбуватимуться і надалі".

Як зазначив спікер польського Сейму, найважливішими завданнями для країни є безпека та робота систем, а також їх вдосконалення для запобігання загрозам. Він зауважив, що на це не варто шкодувати "ані сил, ані грошей".

"Найголовніше – чи вміємо ми реагувати на такі ситуації, і виявилося, що вміємо", – додав він.

У ніч проти 24 березня Росія вдарила по Україні 29 крилатими ракетами. Одна з них о 04:23 залетіла на 39 секунд на територію Польщі в районі села Осердув. Польські військові про всяк випадок підняли винищувачі, але не збили її – вона повернулася на територію України.

Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило, що російська ракета уночі 24 березня порушила повітряний простір країни, заявивши, що Варшава вимагатиме від Москви пояснень.

Сьогодні речник Оперативного командування ЗС Польщі заявив, що польське військове командування знало, що російська ракета, яка вранці 24 березня пролетіла над Люблінщиною, "поверне назад в Україну" – тому її не збили.

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