Польша обвинила украинского гражданина в работе на иностранную разведку

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В Польше в суд направлен обвинительный акт в отношении 26-летнего гражданина Украины. Утверждается, что он от имени иностранной разведки подстрекал человека к совершению преступления – за деньги фотографировать перемещение военной техники, которую отправляют в Украину. Об этом сообщает польская Национальная прокуратура.

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Мужчину задержали 9 марта 2024 года, Правоохранители работали вместе с Агентством внутренней безопасности – это местная спецслужба, которая в том числе занимается контрразведкой.

Мужчину обвиняют в провокации и подстрекательстве через мессенджер польского гражданина к участию в деятельности иностранной разведки против Польши. Прокуратура заявляет, что фигурант хотел получить фотографии военной техники, передаваемой в качестве помощи Украине, при пересечении польско-украинской границы.

За это, говорят правоохранители, гражданин Украины обещал вознаграждение в 15 000 евро.

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По версии следствия, к тому же, фигурант угрожал одному из организаторов протеста польских перевозчиков на украинской границе.

По предъявленным обвинениям мужчине грозит пожизненное заключение.

Суд удовлетворил прокурорское обращение – фигурант задержан на три месяца, сейчас он под стражей.

Осенью 2023 года в Польше сообщили, что будут судить 16 человек по обвинениям в шпионаже в пользу РФ: ведении разведывательной деятельности, подготовке диверсий и пропаганде. Речь идет о гражданах Украины, Белоруссии и России.

В апреле 2024 года украинские правоохранители сообщили о разоблачении гражданина Польши, который, по данным следствия, предлагал российской военной разведке (ГРУ) покушать на Зеленского. Польский гражданин был задержан.

В мае в помещении, где должно было состояться заседание Кабмина Польши, нашли устройства, которые могли использоваться для прослушивания.

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