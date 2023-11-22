У Польщі судитимуть підозрюваних в шпигунстві для РФ – генпрокурор країни

У Польщі судитимуть 16 осіб за звинуваченнями у шпигунстві на користь Росії: веденні розвідувальної діяльності, підготовці диверсій та пропаганді. Про це повідомив міністр юстиції генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро.

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"Люблінська прокуратура щойно висунула обвинувачення проти учасників небезпечної шпигунської мережі – обвинувачені на замовлення російської розвідки проводили розвідувальну діяльність у морських портах і військових частинах, готували диверсії, а також вели пропагандистську діяльність проти Польщі", – написав він.

За цими звинуваченнями перед судом постануть 16 осіб.

Підозрюваним загрожує по 10 років позбавлення волі кожному, зауважив Зьобро.

У липні Gazeta Polska повідомила, що польське Агентство внутрішньої безпеки (ABW) спільно з прокуратурою країни ліквідувало "найбільшу в історії російську розвідувальну мережу", яка діяла в Польщі.

З березня по середину літа за підозрою у шпигунстві на користь Головного розвідувального управління РФ було затримано 15 осіб – громадян Білорусі, Росії та України, повідомляло ЗМІ.

За даними слідства, члени групи отримували завдання з Москви, а після виконання отримували винагороду у криптовалютах (переважно у біткойнах), котрі потім переводили в готівку.

ДОВІДКА. У середині березня 2023 року



Головне управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації (ГУ ГШ ЗС РФ) – орган зовнішньої розвідки Міністерства оборони РФ і центральний орган військової розвідки Збройних сил окупантів, більш відомий під своїм колишнім найменуванням – Головне розвідувальне управління (ГРУ). У середині березня 2023 року розкрито дев'ять ймовірних учасників шпигунської мережі (польські ЗМІ писали, що Росія завербувала білорусів та українців, росіян тоді не виявили), за два тижні – ще трьох, а наприкінці червня – спортсмена. Вони діяли у Підкарпатті, стежили за залізничними коліями, діяли на маршрутах поїздів, що прямують у бік України, куди йде військова техніка і гуманітарна допомога. За даними МВС Польщі, підозрювані готувалися до диверсій, спрямованих на зрив постачання.Головне управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації (ГУ ГШ ЗС РФ) – орган зовнішньої розвідки Міністерства оборони РФ і центральний орган військової розвідки Збройних сил окупантів, більш відомий під своїм колишнім найменуванням – Головне розвідувальне управління (ГРУ).

6 квітня 2022 року у польському місті Познань військова поліція затримала двох громадян Білорусі, які збирали розвіддані про критичні військові та цивільні об'єкти.

12 квітня Польща заарештувала громадянина РФ і висунула йому звинувачення у шпигунстві на користь російської розвідки.

10 липня повідомлялося, що ABW затримало 15-го фігуранта розслідування діяльності групи, яку підозрюють у шпигунстві на користь Росії. За даними слідства, чоловік, громадянин України, стежив за критичною інфраструктурою, зокрема військовими об'єктами та морськими портами.

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