В Польше будут судить подозреваемых в шпионаже для РФ – генпрокурор страны

В Польше будут судить 16 человек по обвинениям в шпионаже в пользу России: ведении разведывательной деятельности, подготовке диверсий и пропаганде. Об этом сообщил министр юстиции генпрокурор Польши Збигнев Зебро.

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"Люблинская прокуратура только что выдвинула обвинения против участников опасной шпионской сети – обвиняемые по заказу российской разведки проводили разведывательную деятельность в морских портах и воинских частях, готовили диверсии, а также вели пропагандистскую деятельность против Польши", – написал он.

По этим обвинениям перед судом предстанут 16 человек.

Подозреваемым грозит по 10 лет лишения свободы каждому, заметил Зебро.

В июле Gazeta Polska сообщила, что польское Агентство внутренней безопасности (ABW) совместно с прокуратурой страны ликвидировало "крупнейшую в истории российскую разведывательную сеть", действовавшую в Польше.

С марта по середину лета по подозрению в шпионаже в пользу Главного разведывательного управления РФ было задержано 15 человек – граждан Беларуси, России и Украины, сообщало СМИ.

По данным следствия, члены группы получали задания из Москвы, а после выполнения получали вознаграждение в криптовалютах (преимущественно в биткойнах), которые затем обналичивались.

СПРАВКА. В середине марта 2023 года



Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГУ ГШ ВС РФ) – орган внешней разведки Министерства обороны РФ и центральный орган военной разведки Вооруженных сил оккупантов, более известный под своим прежним наименованием – Главное разведывательное управление (ГРУ). В середине марта 2023 года раскрыто девять вероятных участников шпионской сети (польские СМИ писали, что Россия завербовала белорусов и украинцев, россиян тогда не обнаружили), через две недели – еще трое, а в конце июня – спортсмен. Они действовали в Подкарпатье, следили за железнодорожными путями, действовали на маршрутах поездов, направляющихся в сторону Украины, куда идет военная техника и гуманитарная помощь. По данным МВД Польши, подозреваемые готовились к диверсиям, направленным на срыв поставок.Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГУ ГШ ВС РФ) – орган внешней разведки Министерства обороны РФ и центральный орган военной разведки Вооруженных сил оккупантов, более известный под своим прежним наименованием – Главное разведывательное управление (ГРУ).

6 апреля 2022 года в польском городе Познань военная полиция задержала двух граждан Беларуси, которые собирали разведданные о критических военных и гражданских объектах.

12 апреля Польша арестовала гражданина РФ и предъявила ему обвинения в шпионаже в пользу российской разведки.

10 июля сообщалось, что ABW задержало 15-го фигуранта расследования деятельности группы, подозреваемой в шпионаже в пользу России. По данным следствия, мужчина, гражданин Украины, следил за критической инфраструктурой, в том числе военными объектами и морскими портами.

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