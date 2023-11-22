UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Польше будут судить подозреваемых в шпионаже для РФ – генпрокурор страны

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 11:59
В Польше будут судить подозреваемых в шпионаже для РФ – генпрокурор страны - Фото
Польское Агентство внутренней безопасности (Иллюстративное фото: EPA)

В Польше будут судить 16 человек по обвинениям в шпионаже в пользу России: ведении разведывательной деятельности, подготовке диверсий и пропаганде. Об этом сообщил министр юстиции генпрокурор Польши Збигнев Зебро.

"Люблинская прокуратура только что выдвинула обвинения против участников опасной шпионской сети – обвиняемые по заказу российской разведки проводили разведывательную деятельность в морских портах и воинских частях, готовили диверсии, а также вели пропагандистскую деятельность против Польши", – написал он.

По этим обвинениям перед судом предстанут 16 человек.

Подозреваемым грозит по 10 лет лишения свободы каждому, заметил Зебро.

В июле Gazeta Polska сообщила, что польское Агентство внутренней безопасности (ABW) совместно с прокуратурой страны ликвидировало "крупнейшую в истории российскую разведывательную сеть", действовавшую в Польше.

С марта по середину лета по подозрению в шпионаже в пользу Главного разведывательного управления РФ было задержано 15 человек – граждан Беларуси, России и Украины, сообщало СМИ.

По данным следствия, члены группы получали задания из Москвы, а после выполнения получали вознаграждение в криптовалютах (преимущественно в биткойнах), которые затем обналичивались.

СПРАВКА. В середине марта 2023 года раскрыто девять вероятных участников шпионской сети (польские СМИ писали, что Россия завербовала белорусов и украинцев, россиян тогда не обнаружили), через две недели – еще трое, а в конце июня – спортсмен. Они действовали в Подкарпатье, следили за железнодорожными путями, действовали на маршрутах поездов, направляющихся в сторону Украины, куда идет военная техника и гуманитарная помощь. По данным МВД Польши, подозреваемые готовились к диверсиям, направленным на срыв поставок.

Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГУ ГШ ВС РФ) – орган внешней разведки Министерства обороны РФ и центральный орган военной разведки Вооруженных сил оккупантов, более известный под своим прежним наименованием – Главное разведывательное управление (ГРУ).

Читайте также: СБУ: Задержали корректировку ракет и дронов по "зерновому коридору" и военных – фото

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
судпольшашпионрфдиверсии

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 