Польща звинуватила українського громадянина у роботі на іноземну розвідку

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Польщі до суду скеровано обвинувальний акт щодо 26-річного громадянина України. Стверджується, що він від імені іноземної розвідки підбурював людину до вчинення злочину – за гроші фотографувати переміщення військової техніки, яку надсилають в Україну. Про це повідомляє польська Національна прокуратура.

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Чоловіка затримали 9 березня 2024 року. Правоохоронці працювали разом з Агенцією внутрішньої безпеки – це місцева спецслужба, яка зокрема займається контррозвідкою.

Чоловіка обвинувачують у провокації та підбурюванні через месенджер польського громадянина до участі в діяльності іноземної розвідки проти Польщі. Прокуратура заявляє, що фігурант хотів отримати фотографії військової техніки, котру надають як допомогу Україні, під час перетину польсько-українського кордону.

За це, стверджують правоохоронці, громадянин України обіцяв винагороду у 15 000 євро.

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За версією слідства, до того ж фігурант погрожував одному з організаторів протесту польських перевізників на українському кордоні.

За висунутими звинуваченнями чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Суд задовольнив прокурорське звернення – фігуранта затримано на три місяці, зараз він під вартою.

Восени 2023 року у Польщі повідомили, що судитимуть 16 осіб за звинуваченнями у шпигунстві на користь РФ: веденні розвідувальної діяльності, підготовці диверсій та пропаганді. Йдеться про громадян України, Білорусі та Росії.

У квітні 2024 року українські правоохоронці повідомили про викриття громадянина Польщі, який, за даними слідства, пропонував російській воєнній розвідці (ГРУ) здійснити замах на Зеленського. Польського громадянина було затримано.

У травні у приміщенні, де мало відбутися засідання Кабміну Польщі, знайшли пристрої, котрі могли використовуватися для прослуховування.

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