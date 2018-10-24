Польша продолжит защищать Украину на мировом уровне - Чапутович

Павел Климкин и Яцек Чапутович (фото - РАР)

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Глава МИД Польши заверил, что Варшава не оставит Украину один-на-один с агрессором

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Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович заверил, что Варшава продолжит поддерживать Украину на международной арене из-за агрессии РФ. Об этом польский дипломат сказал во время встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным в Варшаве, передает Польское Радио.

"Мы продолжим поднимать вопрос незаконной аннексии Крыма и вооруженной агрессии России на востоке Украины на форуме международных организация, членами которых является Польша, прежде всего, Совета безопасности ООН, ОБСЕ, ЕС и НАТО", - сказал он.

Климкин поблагодарил польских дипломатов за систематическое напоминание об агрессии РФ против Украины на форуме Совбеза ООН. Он также подчеркнул, что Кремль сделает все возможное, чтобы дестабилизировать Украину в ходе парламентских и президентских выборов в 2019 году.

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Оба дипломата высоко оценили двусторонние отношения Польши и Украины как в области экономики, так и в общественных отношениях.

"Мы хотим, чтобы украинцы чувствовали себя хорошо в нашей стране", - отметил Чапутович, добавив, что в Польше проживают более полутора миллиона украинцев.

Ранее сегодня, 24 октября, стало известно, что количество пунктов пропуска на украинско-польской границе может увеличиться в два раза.

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