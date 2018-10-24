Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.10.2018, 12:33

Польша продолжит защищать Украину на мировом уровне - Чапутович

Польша продолжит защищать Украину на мировом уровне - Чапутович - Фото
Павел Климкин и Яцек Чапутович (фото - РАР)

Глава МИД Польши заверил, что Варшава не оставит Украину один-на-один с агрессором

Реклама
Реклама

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович заверил, что Варшава продолжит поддерживать Украину на международной арене из-за агрессии РФ. Об этом польский дипломат сказал во время встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным в Варшаве, передает Польское Радио.

"Мы продолжим поднимать вопрос незаконной аннексии Крыма и вооруженной агрессии России на востоке Украины на форуме международных организация, членами которых является Польша, прежде всего, Совета безопасности ООН, ОБСЕ, ЕС и НАТО", - сказал он.

Климкин поблагодарил польских дипломатов за систематическое напоминание об агрессии РФ против Украины на форуме Совбеза ООН. Он также подчеркнул, что Кремль сделает все возможное, чтобы дестабилизировать Украину в ходе парламентских и президентских выборов в 2019 году.

Читайте также: Нелегитимная Госдума РФ грозит Украине "катастрофой" - заявление

Оба дипломата высоко оценили двусторонние отношения Польши и Украины как в области экономики, так и в общественных отношениях.

"Мы хотим, чтобы украинцы чувствовали себя хорошо в нашей стране", - отметил Чапутович, добавив, что в Польше проживают более полутора миллиона украинцев.

Ранее сегодня, 24 октября, стало известно, что количество пунктов пропуска на украинско-польской границе может увеличиться в два раза.

Смотрите также: Польша присвоила Сенцову награду Pro Dignitate Humana

Читайте также
Молчание убивает: хроника митинга под Администрацией президента 28.09.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Яцек Чапутович, Россия, польша, павел климкин, война с россией
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Ветеран АТО завоевал серебро для сборной на Играх непокоренных
Спорт Ветеран АТО завоевал серебро для сборной на Играх непокоренных
Военные прокомментировали информацию об обстреле ТЭС в Счастье
Происшествия Военные прокомментировали информацию об обстреле ТЭС в Счастье
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 