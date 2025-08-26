Польша проведет учения "Железный защитник-25" на фоне российско-беларусских учений
В сентябре на территории Польши пройдут масштабные военные учения "Железный защитник-25", в которых примут участие военнослужащие страны и союзников по НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Польши.
По данным ведомства, в учениях примут участие около 34 000 военнослужащих, которые будут использовать около 600 единиц техники. Учения будут включать операции на суше, в воздухе и в Балтийском море.
В ходе учений военные планируют, в частности, "применить уроки, извлеченные в ходе войны в Украине".
Манёвры будут проходить как на полигонах, так и за их пределами, в так называемой "непредсказуемой местности".
"Войска будут перемещаться по дорогам общего пользования и железной дороге, а это значит, что военные колонны будут развернуты в разных регионах страны", – сообщили в Войске польском.
Пресс-служба ведомства 26 августа призвала водителей быть осторожными и не фотографировать технику в связи с началом движения колонн.
Как отметили в Вооруженных силах Польши, целью учений является "демонстрация готовности к совместной обороне перед лицом современных угроз".
"Учения не направлены против какой-либо страны, а скорее демонстрируют единство и растущие возможности союзников в регионе", – заявили в ведомстве.
С 12 по 16 сентября на территории Беларуси пройдут совместные российско-беларусские военные учения "Запад-25".
- 20 августа стало известно, что Литва усиливает безопасность границы перед учениями России и Беларуси в сентябре.
- 21 августа Литва закрыла воздушное пространство вдоль части границы с Беларусью на фоне инцидентов с проникновением дронов и приближения российско-беларусских учений.
- 25 августа Литва сообщила, что в военных учениях "Запад-2025" в целом будут участвовать до 30 000 беларусских и российских военнослужащих.
