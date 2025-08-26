Польща проведе навчання "Залізний захисник-25" на тлі російсько-білоруських маневрів

Тренування військових відбуватимуться на землі, у повітрі й у морі

Польські військові (Фото: wojsko-polskie.pl)

У вересні на території Польщі відбудуться масштабні військові навчання "Залізний захисник-25", в яких візьмуть участь військовослужбовці країни та союзників НАТО. Про це повідомляє пресслужба Збройних сил Польщі.

За даними відомства, у навчаннях візьмуть участь приблизно 34 000 військових, які використовуватимуть близько 600 одиниць техніки. Навчання передбачатимуть операції на землі, в повітрі й у Балтійському морі.

Під час тренувань військові планують, зокрема "впровадити уроки, отримані під час війни в Україні".

Маневри проходитимуть як на полігонах, так і за їх межами, у так званій "випадковій місцевості".

"Війська будуть переміщуватися дорогами загального користування та залізницею, а це означає, що військові колони будуть розгорнуті в різних регіонах країни", – повідомили у Війську польському.

Пресслужба відомства 26 серпня закликала водіїв бути обережними й не фотографувати техніку у зв'язку з початком пересування колон.

Як зазначили у Збройних силах Польщі, метою навчань є "демонстрація готовності до спільної оборони перед обличчям сучасних загроз".

"Маневри не спрямовані проти жодної країни, а радше є демонстрацією єдності та зростальних можливостей союзників у регіоні", – заявили у відомстві.

12–16 вересня на території Білорусі відбудуться спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-25".