Польща проведе навчання "Залізний захисник-25" на тлі російсько-білоруських маневрів
У вересні на території Польщі відбудуться масштабні військові навчання "Залізний захисник-25", в яких візьмуть участь військовослужбовці країни та союзників НАТО. Про це повідомляє пресслужба Збройних сил Польщі.
За даними відомства, у навчаннях візьмуть участь приблизно 34 000 військових, які використовуватимуть близько 600 одиниць техніки. Навчання передбачатимуть операції на землі, в повітрі й у Балтійському морі.
Під час тренувань військові планують, зокрема "впровадити уроки, отримані під час війни в Україні".
Маневри проходитимуть як на полігонах, так і за їх межами, у так званій "випадковій місцевості".
"Війська будуть переміщуватися дорогами загального користування та залізницею, а це означає, що військові колони будуть розгорнуті в різних регіонах країни", – повідомили у Війську польському.
Пресслужба відомства 26 серпня закликала водіїв бути обережними й не фотографувати техніку у зв'язку з початком пересування колон.
Як зазначили у Збройних силах Польщі, метою навчань є "демонстрація готовності до спільної оборони перед обличчям сучасних загроз".
"Маневри не спрямовані проти жодної країни, а радше є демонстрацією єдності та зростальних можливостей союзників у регіоні", – заявили у відомстві.
12–16 вересня на території Білорусі відбудуться спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-25".
- 20 серпня стало відомо, що Литва посилює безпеку кордону перед навчаннями Росії та Білорусі у вересні.
- 21 серпня Литва закрила повітряний простір уздовж частини кордону з Білоруссю на тлі інцидентів з проникненням дронів і наближення російсько-білоруських навчань.
- 25 серпня Литва повідомила, що у військових навчаннях "Захід-2025" загалом братимуть участь до 30 000 білоруських і російських військових.
