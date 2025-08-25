Розвідка Литви: У спільних навчаннях Росії та Білорусі візьмуть учать до 30 000 військових
Білоруські військові (Фото: Міноборони Білорусі)

У військових навчаннях "Захід-2025" загалом братимуть участь до 30 000 білоруських і російських військових. Про це повідомив начальник Другого департаменту оперативних служб Литви Міндаугас Мажонас у програмі "Тиждень" на телеканалі LRT, передає Delfi.

За його словами, на території самої Білорусі будуть залучені 8000 тисяч, з яких лише 2000 російські солдати.

Читайте також
МЗС застерегло Білорусь від "необдуманих провокацій" на тлі спільних з Росією навчань

Він підкреслив, що ймовірність гібридних атак проти Литви під час навчань мінімальна, проте окремі провокації не виключені.

Водночас можливі порушення повітряного простору і невелика ймовірність кіберінцидентів.

"Імовірність того, що після навчань Росія спробує замаскувати якісь дії проти іншої країни регіону або втягнути Білорусь у масштабне вторгнення в Україну, дійсно дуже мала", – запевнив Мажонас.

Навчання "Захід" заплановані на 12–16 вересня.

  • 8 серпня 2025 року прикордонники повідомили, що Росія відправила до Білорусі незначну кількість військових для проведення спільних навчань, цього не вистачить для наступу.
  • 20 серпня стало відомо, що Литва посилює безпеку кордону перед навчаннями Росії та Білорусі у вересні.
  • 21 серпня Литва закрила повітряний простір вздовж частини кордону з Білоруссю на тлі інцидентів з проникненням дронів і наближення російсько-білоруських навчань.
навчаннявійськовийЗахід-2025