Розвідка Литви: У спільних навчаннях Росії та Білорусі візьмуть учать до 30 000 військових

Білоруські військові (Фото: Міноборони Білорусі)

У військових навчаннях "Захід-2025" загалом братимуть участь до 30 000 білоруських і російських військових. Про це повідомив начальник Другого департаменту оперативних служб Литви Міндаугас Мажонас у програмі "Тиждень" на телеканалі LRT, передає Delfi.

За його словами, на території самої Білорусі будуть залучені 8000 тисяч, з яких лише 2000 російські солдати.

Він підкреслив, що ймовірність гібридних атак проти Литви під час навчань мінімальна, проте окремі провокації не виключені.

Водночас можливі порушення повітряного простору і невелика ймовірність кіберінцидентів.

"Імовірність того, що після навчань Росія спробує замаскувати якісь дії проти іншої країни регіону або втягнути Білорусь у масштабне вторгнення в Україну, дійсно дуже мала", – запевнив Мажонас.

Навчання "Захід" заплановані на 12–16 вересня.