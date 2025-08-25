Розвідка Литви: У спільних навчаннях Росії та Білорусі візьмуть учать до 30 000 військових
У військових навчаннях "Захід-2025" загалом братимуть участь до 30 000 білоруських і російських військових. Про це повідомив начальник Другого департаменту оперативних служб Литви Міндаугас Мажонас у програмі "Тиждень" на телеканалі LRT, передає Delfi.
За його словами, на території самої Білорусі будуть залучені 8000 тисяч, з яких лише 2000 російські солдати.
Він підкреслив, що ймовірність гібридних атак проти Литви під час навчань мінімальна, проте окремі провокації не виключені.
Водночас можливі порушення повітряного простору і невелика ймовірність кіберінцидентів.
"Імовірність того, що після навчань Росія спробує замаскувати якісь дії проти іншої країни регіону або втягнути Білорусь у масштабне вторгнення в Україну, дійсно дуже мала", – запевнив Мажонас.
Навчання "Захід" заплановані на 12–16 вересня.
- 8 серпня 2025 року прикордонники повідомили, що Росія відправила до Білорусі незначну кількість військових для проведення спільних навчань, цього не вистачить для наступу.
- 20 серпня стало відомо, що Литва посилює безпеку кордону перед навчаннями Росії та Білорусі у вересні.
- 21 серпня Литва закрила повітряний простір вздовж частини кордону з Білоруссю на тлі інцидентів з проникненням дронів і наближення російсько-білоруських навчань.
Коментарі (0)