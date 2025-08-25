Разведка Литвы: В совместных учениях России и Беларуси примут участие до 30 000 военных

Беларуские военные (Фото: Минобороны Беларуси)

В военных учениях "Запад-2025" в целом будут участвовать до 30 000 беларуских и российских военных. Об этом сообщил начальник Второго департамента оперативных служб Литвы Миндаугас Мажонас в программе "Неделя" на телеканале LRT, передает Delfi.

По его словам, на территории самой Беларуси будут привлечены 8000 тысяч, из которых лишь 2000 российские солдаты.

Он подчеркнул, что вероятность гибридных атак против Литвы во время учений минимальна, однако отдельные провокации не исключены.

В то же время возможны нарушения воздушного пространства и небольшая вероятность киберинцидентов.

"Вероятность того, что после учений Россия попытается замаскировать какие-то действия против другой страны региона или втянуть Беларусь в масштабное вторжение в Украину, действительно очень мала", – заверил Мажонас.

Учения "Запад" запланированы на 12–16 сентября.