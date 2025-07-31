Польша считает себя последней страной, из которой США выведут свои войска
В Польше считают, что станут последней страной Европы, из которой США могут вывести войска в рамках сокращения военного присутствия на континенте. Такое мнение в интервью Reuters высказал заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.
"Все наши разговоры с американцами указывают на то, что Польша – последняя страна, из которой американцы захотят вывести (свои войска)", – сказал он.
Залевский ответил, что есть стратегическое обоснование присутствия американских войск в Польше на восточном фланге НАТО – сдерживание России после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
По словам замминистра, Польша стремится стать "центром присутствия США в Европе", выполняя функции логистического, сервисного или даже производственного центра для американской оборонной промышленности.
"Речь идет о модернизации самолетов F-16 или создании сервисного центра для всех типов американской боевой техники, включая танки Abrams", – сообщил Залевский.
По его словам, во времена холодной войны эту роль играла Германия, но сейчас логично, что базой для военных операций США и их союзников стали страны-соседи Украины и их союзники.
По данным Минобороны Польши, страна на данный момент является крупнейшим европейским покупателем американского оружия и позиционирует себя как "ключевой игрок" перед лицом российской агрессии.
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