Польща вважає себе останньою країною, з якої США виведуть свої війська
У Польщі вважають, що стануть останньою країною Європи, з якої США можуть вивести війська в межах скорочення військової присутності на континенті. Таку думку в інтерв'ю Reuters висловив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.
"Усі наші розмови з американцями вказують на те, що Польща – остання країна, з якої американці захочуть вивести (свої війська)", – сказав він.
Залевський відповів, що є стратегічне обґрунтування присутності американських військ у Польщі на східному фланзі НАТО – стримування Росії після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.
За словами заступника міністра, Польща прагне стати "центром присутності США в Європі", виконуючи функції логістичного, сервісного або навіть виробничого центру для американської оборонної промисловості.
"Йдеться про модернізацію літаків F-16 або створення сервісного центру для всіх типів американської бойової техніки, включно з танками Abrams", – повідомив Залевський.
За його словами, за часів холодної війни цю роль відігравала Німеччина, але зараз логічно, що базою для військових операцій США та їхніх союзників стали країни-сусіди України та їхні союзники.
За даними Міноборони Польщі, країна наразі є найбільшим європейським покупцем американської зброї і позиціонує себе як "ключовий гравець" перед обличчям російської агресії.
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