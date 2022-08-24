Польша следит за границей с Беларусью, режим Лукашенко уже "показал себя" — Блащак

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна следит за ситуацией на границе с Беларусью, так как режим диктатора Александра Лукашенко вместе с Москвой показал, "как можно обращаться и использовать инструментальное международное право и добрососедские отношения". Об этом он сообщил в интервью Rzeczpospolita.

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По его словам, несмотря на полномасштабную войну России против Украины, Польша постоянно следит за границей с Беларусью. Он вспомнил ситуацию с мигрантами на польско-беларуской границе, назвав ее специальной операцией, "проверяющей силы и способность защищать государство".

"Решение построить стену на границе было важным, и нам удалось отразить эту гибридную атаку. Если бы не было барьера, массы двигались бы через Польшу, и нам грозила бы дестабилизация положения в стране. Сейчас граница плотная, хотя группы нелегальных мигрантов все еще пытаются ее пройти", — сказал министр.

Блащак подчеркнул, что эффективность построения стены на границе с Беларусью показывает тот факт, что Финляндия и Эстония также хотят укрепить границу с Россией, построив на участках ограждение.

СПРАВКА. С начала лета 2021 года режим Лукашенко доставлял нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

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Дмитрий Гриниченко

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