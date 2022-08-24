Польша следит за границей с Беларусью, режим Лукашенко уже "показал себя" — Блащак
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна следит за ситуацией на границе с Беларусью, так как режим диктатора Александра Лукашенко вместе с Москвой показал, "как можно обращаться и использовать инструментальное международное право и добрососедские отношения". Об этом он сообщил в интервью Rzeczpospolita.
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По его словам, несмотря на полномасштабную войну России против Украины, Польша постоянно следит за границей с Беларусью. Он вспомнил ситуацию с мигрантами на польско-беларуской границе, назвав ее специальной операцией, "проверяющей силы и способность защищать государство".
"Решение построить стену на границе было важным, и нам удалось отразить эту гибридную атаку. Если бы не было барьера, массы двигались бы через Польшу, и нам грозила бы дестабилизация положения в стране. Сейчас граница плотная, хотя группы нелегальных мигрантов все еще пытаются ее пройти", — сказал министр.
Блащак подчеркнул, что эффективность построения стены на границе с Беларусью показывает тот факт, что Финляндия и Эстония также хотят укрепить границу с Россией, построив на участках ограждение.
- 7 июля парламент Финляндии принял закон, который при необходимости позволит установить заградительные барьеры на 1300-километровой границе с Россией.
- В Польше заявляли, что до 15 июля будет полностью достроена стена на границе с Беларусью.
- Президент Польши Анджей Дуда считает, что Беларусь стала "еще одним российским военным округом".
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