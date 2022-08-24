UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Польша следит за границей с Беларусью, режим Лукашенко уже "показал себя" — Блащак

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 07:57
Польша следит за границей с Беларусью, режим Лукашенко уже
Мариуш Блащак (Фото: EPA)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна следит за ситуацией на границе с Беларусью, так как режим диктатора Александра Лукашенко вместе с Москвой показал, "как можно обращаться и использовать инструментальное международное право и добрососедские отношения". Об этом он сообщил в интервью Rzeczpospolita.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, несмотря на полномасштабную войну России против Украины, Польша постоянно следит за границей с Беларусью. Он вспомнил ситуацию с мигрантами на польско-беларуской границе, назвав ее специальной операцией, "проверяющей силы и способность защищать государство". 

"Решение построить стену на границе было важным, и нам удалось отразить эту гибридную атаку. Если бы не было барьера, массы двигались бы через Польшу, и нам грозила бы дестабилизация положения в стране. Сейчас граница плотная, хотя группы нелегальных мигрантов все еще пытаются ее пройти", — сказал министр. 

Блащак подчеркнул, что эффективность построения стены на границе с Беларусью показывает тот факт, что Финляндия и Эстония также хотят укрепить границу с Россией, построив на участках ограждение. 

СПРАВКА. С начала лета 2021 года режим Лукашенко доставлял нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

Читайте также: Лукашенко "открыл двери" Беларуси для российских войск, отбросив суверенитет — Госдеп

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Мариуш Блащак польша беларусь александр лукашенко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 