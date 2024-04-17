"Помочь Украине до конца недели". Комитет разведки США провел секретный брифинг
Комитет разведки Палаты представителей по итогам секретного брифинга по Украине призвал американский Конгресс немедленно одобрить пакет помощи стране до конца недели. Соответствующее заявление опубликовали в соцсетях.
"Мы должны передать помощь Украине. Сегодня на секретном брифинге наш комитет был проинформирован о критической необходимости предоставления Украине военной помощи на этой неделе. Соединенные Штаты должны противостоять захватнической войне Путина сейчас, поскольку ситуация в Украине критическая", – говорится в сообщении.
Его авторами являются глава комитета конгрессмен-республиканец Майк Тернер и высокопоставленный член комитета, конгрессмен-демократ Джим Гаймс.
Statement from Chairman @RepMikeTurner and Ranking Member @JAHimes: pic.twitter.com/ZNXpfU1AzC— House Intelligence Committee (@HouseIntel) April 16, 2024
- 16 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что работа над одним из четырех отдельных законопроектов по финансированию американской помощи для Украины, Израиля, Тайваня, а также по другим приоритетам национальной безопасности до сих пор продолжается.
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