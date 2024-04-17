"Помочь Украине до конца недели". Комитет разведки США провел секретный брифинг

Майк Тернер (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Комитет разведки Палаты представителей по итогам секретного брифинга по Украине призвал американский Конгресс немедленно одобрить пакет помощи стране до конца недели. Соответствующее заявление опубликовали в соцсетях.

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"Мы должны передать помощь Украине. Сегодня на секретном брифинге наш комитет был проинформирован о критической необходимости предоставления Украине военной помощи на этой неделе. Соединенные Штаты должны противостоять захватнической войне Путина сейчас, поскольку ситуация в Украине критическая", – говорится в сообщении.

Его авторами являются глава комитета конгрессмен-республиканец Майк Тернер и высокопоставленный член комитета, конгрессмен-демократ Джим Гаймс.

16 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что работа над одним из четырех отдельных законопроектов по финансированию американской помощи для Украины, Израиля, Тайваня, а также по другим приоритетам национальной безопасности до сих пор продолжается.

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