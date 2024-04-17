WSJ: Спикера Джонсона снова призывают подать в отставку из-за вопроса помощи Украине

Сам Майк Джонсон заявил, что не уйдет в отставку и считает себя "спикером военного времени, что нелегко"

Майк Джонсон (Фото: ЕРА, CAROLINE BREHMAN)

Республиканец и критик помощи Украине Томас Масси заявил, что присоединится к конгрессмену-республиканцу Марджори Тейлор Грин в ее ходатайстве об отставке спикера Палаты представителей Майка Джонсона с должности. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Масси призвал Джонсона разрешить Республиканской партии избрать нового спикера, а затем уйти в отставку. Ранее с таким предложением выступила Марджори Тейлор Грин – сторонница 45-го президента США Дональда Трампа.

Этот шаг Масси произошел на фоне разочарования среди большого блока консерваторов тем, что Джонсон неоднократно обращался к демократам с просьбой помочь принять законопроекты для финансирования правительства и других важных мер.

В свою очередь, демократы уже в течение месяца обещают спасти спикера от увольнения, если тот одобрит помощь Украине.

Как пишет WSJ, все больше республиканцев указывают на то, что они разочаровались в лидерстве Джонсона. Депутаты выражали обеспокоенность по поводу его предложения принять четыре отдельных законопроекта, объединить их и передать в Сенат.

В то же время, до конца 16 апреля ни один другой республиканец не присоединился к предложению об отставке, и не было никаких признаков того, что кто-то из законодателей мог бы заменить Джонсона, если он будет отстранен от должности.

Джонсон также заявил, что не уйдет в отставку.

"Я не уйду в отставку, и, по моему мнению, это абсурдное представление, что кто-то может внести предложение об отставке, когда мы просто пытаемся выполнять свою работу", – выразился он, добавив, что считает себя "спикером военного времени, а это нелегко".

16 апреля Джонсон заявил, что работа над одним из четырех отдельных законопроектов по финансированию американской помощи для Украины, Израиля, Тайваня, а также по другим приоритетам национальной безопасности до сих пор продолжается.

Во время своей предвыборной кампании в Южной Каролине экс-президент США Трамп предложил ссудить Украине деньги на военные нужды, пока в Конгрессе задерживается утверждение дальнейшей поддержки для ВСУ.

14 марта спикер Палаты представителей Джонсон выдвинул такое же предложение.

21 марта стало известно, что демократы в Конгрессе США поддерживают инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

Читайте также: Кирби: Предложение Джонсона о помощи "на первый взгляд" отвечает запросам Белого дома