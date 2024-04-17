WSJ: Спікера Джонсона знову закликають подати у відставку через питання допомоги Україні

Сам Майк Джонсон заявив, що не піде у відставку і вважає себе "спікером воєнного часу, що нелегко"

Майк Джонсон (Фото: ЕРА, CAROLINE BREHMAN)

Республіканець та критик допомоги Україні Томас Массі заявив, що приєднається до конгресменки-республіканки Марджорі Тейлор Грін у її клопотанні про відставку спікера Палати представників Майка Джонсона з посади. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Массі закликав Джонсона дозволити Республіканській партії обрати нового спікера, а потім піти у відставку. Раніше з такою пропозицією виступила Марджорі Тейлор Грін – прихильниця 45-го президента США Дональда Трампа.

Цей крок Массі відбувся на тлі розчарування серед великого блоку консерваторів тим, що Джонсон неодноразово звертався до демократів з проханням допомогти ухвалити законопроєкти для фінансування уряду та інших важливих заходів.

Своєю чергою, демократи вже протягом місяця обіцяють врятувати спікера від звільнення, якщо той ухвалить допомогу Україні.

Як пише WSJ, дедалі більше республіканців вказують на те, що вони розчарувалися в лідерстві Джонсона. Депутати висловлювали занепокоєння з приводу його пропозиції ухвалити чотири окремі законопроєкти, об'єднати їх і передати до Сенату.

Водночас до кінця 16 квітня жоден інший республіканець не приєднався до пропозиції про відставку, і не було жодних ознак того, що хтось із законодавців міг би замінити Джонсона, якщо він буде усунутий з посади.

Джонсон також заявив, що не піде у відставку.

"Я не піду у відставку, і, на мою думку, це абсурдне уявлення, що хтось може внести пропозицію про відставку, коли ми просто намагаємося виконувати свою роботу", – висловився він, додавши, що вважає себе "спікером воєнного часу, а це нелегко".

16 квітня Джонсон заявив, що робота над одним із чотирьох окремих законопроєктів щодо фінансування американської допомоги для України, Ізраїлю, Тайваню, а також щодо інших пріоритетів національної безпеки, досі триває.

Під час своєї передвиборчої кампанії у Південній Кароліні експрезидент США Трамп запропонував позичити Україні гроші на військові потреби, поки у Конгресі затримується затвердження подальшої підтримки для ЗСУ.

14 березня спікер Палати представників Джонсон висунув таку саму пропозицію.

21 березня стало відомо, що демократи у Конгресі США підтримують ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

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