Демократи готові захистити спікера Джонсона в обмін на допомогу Україні – CNN
Декілька демократів у Палаті представників Конгресу США заявили, що готові врятувати спікера Майка Джонсона від звільнення, якщо він затвердить допомогу Україні. Про це повідомляє CNN з посиланням на демократку від Вірджинії Абігейл Спенбергер та ще кількох її колег.
"Якщо він зробить відповідальну річ, дозволивши членам Конгресу проголосувати за законопроєкт, який буде прийнятий і відповідає інтересам нашої національної безпеки, а потім після цього несерйозний актор, який не хоче керувати, внесе пропозицію про відставку, то так, за таких обставин я подам пропозицію про відставку", – сказала вона.
Таку саму думку висловили ще кілька неназваних співрозмовників журналістів серед демократів.
Вони заявили, що у випадку, якщо Джонсон дозволить проголосувати за допомогу Україні, вони допоможуть відкласти резолюцію про його відставку.
Раніше активна прихильниця 45-го президента США Дональда Трампа, членкиня Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін подала клопотання про відсторонення Майка Джонсона з посади спікера Палати представників.
- 14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.
- 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.
- 21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.
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