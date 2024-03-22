Демократы готовы защитить спикера Джонсона в обмен на помощь Украине – CNN

Если Джонсон позволит проголосовать за помощь Украине, демократы помогут отложить резолюцию о его отставке

Майк Джонсон (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Несколько демократов в Палате представителей Конгресса США заявили, что готовы спасти спикера Майка Джонсона от увольнения, если он утвердит помощь Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на демократку от Вирджинии Абигейл Спенбергер и еще несколько ее коллег.

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"Если он сделает ответственную вещь, позволив членам Конгресса проголосовать за законопроект, который будет принят и отвечает интересам нашей национальной безопасности, а затем после этого несерьезный актер, не желающий руководить, внесет предложение об отставке, то да, при таких обстоятельствах я подам предложение об отставке", – сказала она.

Такое же мнение высказали еще несколько неназванных собеседников журналистов среди демократов.

Они заявили, что в случае, если Джонсон позволит проголосовать за помощь Украине, они помогут отложить резолюцию о его отставке.

Ранее активная сторонница 45-го президента США Дональда Трампа, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об отстранении Майка Джонсона с должности спикера Палаты представителей.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

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