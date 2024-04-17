"Допомогти Україні до кінця тижня". Комітет розвідки США провів секретний брифінг

Майк Тернер (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Комітет розвідки Палати представників за підсумками секретного брифінгу щодо України закликав американський Конгрес негайно схвалити пакет допомоги країні до кінця тижня. Відповідну заяву опублікували у соцмережах.

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"Ми повинні передати допомогу Україні. Сьогодні на секретному брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична", – йдеться у дописі.

Його авторами є голова комітету конгресмен-республіканець Майк Тернер та високопоставлений член комітету, конгресмен-демократ Джим Гаймс.

16 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що робота над одним із чотирьох окремих законопроєктів щодо фінансування американської допомоги для України, Ізраїлю, Тайваню, а також щодо інших пріоритетів національної безпеки, досі триває.

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