Помощница главы Госдепа уверена – поддержка Украины продолжится и после выборов в Конгресс

В Республиканской и Демократической партиях США чрезвычайно поддерживают Украину в войне против России, хоть иногда и звучат голоса против. После выборов в Конгресс поддержка сохранится, заявила в интервью РБК-Украина помощница главы Госдепа Карен Донфрид.

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У нее спросили, какие есть риски для поддержки Украины после промежуточных выборов в Конгресс. Она ответила, что Украина сейчас очень едина, но США поляризованы по многим вопросам.

"Есть один вопрос, по которому чрезвычайная двухпартийная поддержка, – и это поддержка Украины со стороны США в этой войне. Конгресс США одобрял законопроекты о дополнительной поддержке Украины, возьмите второй – $40 млрд помощи, сильная двухпартийная поддержку", – сказала она.

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Донфрид признает, что иногда звучат голоса сомневающихся в поддержке Украины, но считает это нормальным.

"Вы видите, что большинство членов Конгресса голосуют за поддержку Украины. Итак, я считаю, что это продолжится, потому что эти члены Конгресса представляют американское общественное мнение", – сказала замглавы Госдепа.

По ее словам, есть полная ясность – что правильно и неправильно в этой войне. Люди верят, что украинцы воюют за принципы, в которые верят американцы, добавила она.

"Мы, американцы, хотим жить в мире, базирующемся на правилах. Так что да, это сражение фундаментально за Украину, но оно также и за тот мир, в котором мы хотим жить", – подытожила Донфрид.

Ранее лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти предупредил о риске сокращения помощи Украине, если республиканцы будут контролировать Палату, а люди "будут сидеть в условиях рецессии".

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл, наоборот, призвал увеличить поставки оружия Украине.

Президент США Джо Байден ответил, что Вашингтон помогает не только ради Украины – нельзя дать российскому диктатору Владимиру Путину добиться успеха брутальной силой.

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Марко Сировой

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