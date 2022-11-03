UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Помощница главы Госдепа уверена – поддержка Украины продолжится и после выборов в Конгресс

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 08:09
Помощница главы Госдепа уверена – поддержка Украины продолжится и после выборов в Конгресс - Фото
Карен Донфрид (скриншот видео)

В Республиканской и Демократической партиях США чрезвычайно поддерживают Украину в войне против России, хоть иногда и звучат голоса против. После выборов в Конгресс поддержка сохранится, заявила в интервью РБК-Украина помощница главы Госдепа Карен Донфрид.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

У нее спросили, какие есть риски для поддержки Украины после промежуточных выборов в Конгресс. Она ответила, что Украина сейчас очень едина, но США поляризованы по многим вопросам.

"Есть один вопрос, по которому чрезвычайная двухпартийная поддержка, – и это поддержка Украины со стороны США в этой войне. Конгресс США одобрял законопроекты о дополнительной поддержке Украины, возьмите второй – $40 млрд помощи, сильная двухпартийная поддержку", – сказала она.

Читайте также: Столтенберг предупредил республиканцев США: Нельзя позволить победить России

Донфрид признает, что иногда звучат голоса сомневающихся в поддержке Украины, но считает это нормальным.

"Вы видите, что большинство членов Конгресса голосуют за поддержку Украины. Итак, я считаю, что это продолжится, потому что эти члены Конгресса представляют американское общественное мнение", – сказала замглавы Госдепа.

По ее словам, есть полная ясность – что правильно и неправильно в этой войне. Люди верят, что украинцы воюют за принципы, в которые верят американцы, добавила она.

"Мы, американцы, хотим жить в мире, базирующемся на правилах. Так что да, это сражение фундаментально за Украину, но оно также и за тот мир, в котором мы хотим жить", – подытожила Донфрид.

Читайте также: США после выборов в Конгресс продолжат поддерживать Украину – Белый дом

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война выборы госдеп конгресс военная помощь карен донфрид
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 