Помощь Украине и Джонсон. В Конгрессе США собираются начать собирать подписи о голосовании

Сбор подписей, чтобы вынести на рассмотрение вопрос помощи Украине в обход Джонсона, могут начать уже на этой неделе

Майк Джонсон (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

В Палате представителей США уже на этой неделе могут начать сбор подписей за вынесение рассмотрения продолжения помощи Украине без одобрения спикера Майка Джонсона. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик, цитирует его Голос Америки.

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По его словам, сбор подписей начнется, если Джонсон до этого времени не вынесет законопроект на рассмотрение.

Он отметил, что это будет попыткой применить давление, чтобы заставить Джонсона вынести документ в зал на голосование.

Фицпатрик заявид, что если Палата не сможет придти к согласию в вопросе помощи Украине, то альтернативой не может быть поражение Украины и отсутствие решение вопроса границы с Мексикой.

Законодатель подчеркнул, что работает с офисом Джонсона, чтобы ускорить принятие помощи Украине, но если спикер откажется выполнять требования, то сбор подписей за петицию начнется уже 8 марта.

Для вынесения вопроса на голосование в обход спикера необходимо 218 подписей, демократов в Палате 213 человек, а значит, нужны еще пять подписей республиканцев.

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

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