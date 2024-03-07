Допомога Україні та Джонсон. У Конгресі США планують почати збирати підписи про голосування

Збір підписів, щоб винести на розгляд питання допомоги Україні в обхід Джонсона, можуть розпочати цього тижня

Майк Джонсон (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

У Палаті представників США вже цього тижня можуть розпочати збір підписів за винесення питання розгляду продовження допомоги Україні без схвалення спікера Майка Джонсона. Про це повідомив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік, цитує його Голос Америки.

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За його словами, збір підписів розпочнеться, якщо Джонсон до цього часу не винесе законопроєкт на розгляд.

Він зазначив, що це буде спроба застосувати тиск, щоб змусити Джонсона винести документ у зал на голосування.

Фіцпатрік заявив, що якщо Палата не зможе дійти згоди у питанні допомоги Україні, то альтернативою не може бути поразка України та відсутність розв'язання питання кордону з Мексикою.

Законодавець наголосив, що працює з офісом Джонсона, щоб прискорити ухвалення допомоги Україні, але якщо спікер відмовиться виконувати вимоги, то збір підписів за петицію розпочнеться вже 8 березня.

Для винесення питання на голосування в обхід спікера необхідно 218 підписів, демократів у Палаті 213 осіб, а отже, потрібні ще п'ять підписів республіканців.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.

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