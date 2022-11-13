Поражение России не означает автоматической отмены санкций – глава Минфина США
Часть санкций, введенных в отношении России, могут остаться в силе даже после окончания войны и подписания мирного соглашения между РФ и Украиной. Об этом заявила в интервью Wall Street Journal министр финансов США Джанет Йеллен.
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Йеллен сказала, что неизбежное по итогам войны мирное соглашение между Россией и Украиной может привести к пересмотру санкций, наложенных США и их союзниками на российскую экономику. Однако "учитывая то, что произошло, мы, возможно, сочли бы, что некоторые санкции должны остаться в силе", – сказала она.
Глава минфина США также отметила, что "со стороны России не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-то условиях, которые были бы приемлемы для Украины".
Ранее сегодня командующий британской армией адмирал Тони Радакин также заявил, что президент Владимир Зеленский сам решит, когда нужно начинать переговоры с Россией, и что Великобритания продолжит поддерживать Украину.
- Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после объявления российским диктатором незаконных аннексий.
- Недавно спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что страна-оккупант якобы готова к переговорам с Украиной — ей ответил советник главы ОП Михаил Подоляк, написав, что российский диктатор Владимир Путин хочет отыграться, вынудив Украину признать попытки аннексии оккупированных территорий.
- В МИД России заявили, что Москва якобы не выдвигала предварительных условий для переговоров с Украиной. Подоляк сказал, что РФ говорит языком ультиматумов на любых переговорах.
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