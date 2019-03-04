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04.03.2019, 14:37

Порошенко ждет суд в случае моего избрания - Тимошенко

Порошенко ждет суд в случае моего избрания - Тимошенко - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидат в президенты заявила, что дело Олега Гладковского - верхушка "коррупционной пирамиды"

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Кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что действующего президента Петра Порошенко и "его преступное коррупционное окружение" будут судить в случае ее победы на выборах . Об этом она сказала в интервью Reuters.

"Несмотря на то, что во время интервью агентству Reuters она говорила тихо, Тимошенко громко открыла огонь по Порошенко в публичном пространстве", - пишет агентство.

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Тимошенко, комментируя последний коррупционный скандал, связанный с замсекретаря СНБО и бизнес-партнером президента Олегом Гладковским, заявила, что "верхушка айсберга".

"Под водой находится коррупционная пирамида, которая за пять лет сильно выросла. Мы верим, что выиграем президентскую кампанию, и что президент и его преступное коррупционное окружение будут отданы под суд", - сказала кандидат в президенты.

Как известно, после выхода в эфир программы Схемы о подозрительных, по мнению расследователей, спонсорах Батькивщины, Нацполиция открыла уголовное производство о возможном нарушении порядка финансирования этой партии.

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Теги: коррупция, петр порошенко, выборы, юлия тимошенко, олег гладковский
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