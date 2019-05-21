Порошенко наградил Волкера

Петр Порошенко и Курт Волкер (фото - Facebook)

Пятый президент Петр Порошенко вручил спецпредставителю Госдепа США по Украине Курту Волкеру орден князя Ярослава Мудрого V степени. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Порошенко, который вчера сложил президентские полномочия, поблагодарил дипломата за укрепление украинско-американского стратегического партнерства.

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По его словам, "Вашингтон твердо стоит на позициях противодействия продолжающейся агрессии России, возобновления суверенитета и территориальной целостности Украины, и необходимости продолжения начатых реформ".

13 мая Порошенко во время визита в Брюссель вручил орден президенту Евросовета Дональду Туску, а 14 мая - президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.

Вчера Владимир Зеленский заступил на пост президентом на церемонии инаугурации.

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