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14.05.2019, 08:33

Порошенко назначил двух членов Высшего совета правосудия

Порошенко назначил двух членов Высшего совета правосудия - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Ранее у Зеленского уже успели пригрозить, что отменят якобы "одиозные" кадровые назначения Порошенко, которые тот делает в последние недели у власти

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Михаил Исаков и Андрей Василенко стали членами Высшего совета правосудия по квоте действующего президента Петра Порошенко. Соответствующие указы он подписал вчера вечером, 13 мая, сообщает сайт главы государства.

По квоте Порошенко на должность претендовали 14 кандидатов.

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ВСП состоит из 21 члена, избираемых следующим образом: 10 избирает съезд судей из числа судей или судей в отставке, по 2 члена назначает президент, а также избирает Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических вузов и научных учреждений. Еще один - председатель Верховного суда, он входит в состав ВСП по должности.

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11 апреля Порошенко назначил назначил 38 судей Антикоррупционного суда, а 7 мая - 75 судей Верховного суда.

Несколько дней назад у Владимира Зеленского заявили, что могут отменить последние кадровые назначения Порошенко, как только избранный президент вступит в должность после инаугурации.

Летом 2018 года Рада приняла закон об антикорсуде. Весной 2019-го были объявлены победители конкурса и назначены 38 судей. В мае избрали главу антикорсуда.

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Теги: судебная реформа, Петр Порошенко, назначение, судья, андрей василенко, всп, михаил исаков
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