Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.05.2019, 17:30

Порошенко сделал своего охранника замглавы разведки - СМИ

Порошенко сделал своего охранника замглавы разведки - СМИ - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Хотя к разведывательной деятельности он никогда никакого отношения не имел, отмечает журналист Юрий Бутусов

Реклама
Реклама

Президент Петр Порошенко сделал начальника управления безопасности президента УГО Юрия Федорова заместителем начальника Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его информации, Порошенко уволил генерал-майора Федорова из своей охраны 3 мая.

Реклама

"Оказывается, это увольнение было сделано, чтобы сделать приятное Федорову. Своим указом президент назначил Федорова заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны", - написал Бутусов.

13 мая, по данным журналиста, секретным указом Федорову присвоено звание генерал-лейтенант.

Однако он, как отмечает Бутусов, продолжает охранять Порошенко.

По мнению журналиста, Порошенко сделал это назначение якобы для того, чтобы повысить Федорова в звании.

"…Его должность - генерал-майорская, ему нельзя присвоить более высокое звание. И вот для того, чтобы порадеть близкому человечку, Порошенко переводит Федорова в военную разведку на вышестоящую должность! Хотя никакого отношения к военной разведке Федоров не имеет вообще", - написал Бутусов.

По информации журналиста, Федоров представлен к званию генерал-лейтенанта решением министра обороны Степана Полторака, "а не своего теперь непосредственного начальника - главы ГУР В.Бурбы".

"В ГУР Федорова оформили только с одной целью - чтобы засекретить указ, и не публиковать", - считает Бутусов.

В пресс-службе ГУР корреспонденту LIGA.net отказались по телефону подтвердить или опровергнуть информацию о назначении Федорова, предложив направить официальный запрос.  

Читайте также: Порошенко назначил двух членов Высшего совета правосудия

Отправить:
Распечатать:
Теги: Петр Порошенко, разведка, гур, охрана, юрий федоров
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 