Порошенко сделал своего охранника замглавы разведки - СМИ

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко сделал начальника управления безопасности президента УГО Юрия Федорова заместителем начальника Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его информации, Порошенко уволил генерал-майора Федорова из своей охраны 3 мая.

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"Оказывается, это увольнение было сделано, чтобы сделать приятное Федорову. Своим указом президент назначил Федорова заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны", - написал Бутусов.

13 мая, по данным журналиста, секретным указом Федорову присвоено звание генерал-лейтенант.

Однако он, как отмечает Бутусов, продолжает охранять Порошенко.

По мнению журналиста, Порошенко сделал это назначение якобы для того, чтобы повысить Федорова в звании.

"…Его должность - генерал-майорская, ему нельзя присвоить более высокое звание. И вот для того, чтобы порадеть близкому человечку, Порошенко переводит Федорова в военную разведку на вышестоящую должность! Хотя никакого отношения к военной разведке Федоров не имеет вообще", - написал Бутусов.

По информации журналиста, Федоров представлен к званию генерал-лейтенанта решением министра обороны Степана Полторака, "а не своего теперь непосредственного начальника - главы ГУР В.Бурбы".

"В ГУР Федорова оформили только с одной целью - чтобы засекретить указ, и не публиковать", - считает Бутусов.

В пресс-службе ГУР корреспонденту LIGA.net отказались по телефону подтвердить или опровергнуть информацию о назначении Федорова, предложив направить официальный запрос.

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