Порошенко сделал своего охранника замглавы разведки - СМИ

Президент Петр Порошенко сделал начальника управления безопасности президента УГО Юрия Федорова заместителем начальника Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.
По его информации, Порошенко уволил генерал-майора Федорова из своей охраны 3 мая.
"Оказывается, это увольнение было сделано, чтобы сделать приятное Федорову. Своим указом президент назначил Федорова заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны", - написал Бутусов.
13 мая, по данным журналиста, секретным указом Федорову присвоено звание генерал-лейтенант.
Однако он, как отмечает Бутусов, продолжает охранять Порошенко.
По мнению журналиста, Порошенко сделал это назначение якобы для того, чтобы повысить Федорова в звании.
"…Его должность - генерал-майорская, ему нельзя присвоить более высокое звание. И вот для того, чтобы порадеть близкому человечку, Порошенко переводит Федорова в военную разведку на вышестоящую должность! Хотя никакого отношения к военной разведке Федоров не имеет вообще", - написал Бутусов.
По информации журналиста, Федоров представлен к званию генерал-лейтенанта решением министра обороны Степана Полторака, "а не своего теперь непосредственного начальника - главы ГУР В.Бурбы".
"В ГУР Федорова оформили только с одной целью - чтобы засекретить указ, и не публиковать", - считает Бутусов.
В пресс-службе ГУР корреспонденту LIGA.net отказались по телефону подтвердить или опровергнуть информацию о назначении Федорова, предложив направить официальный запрос.
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