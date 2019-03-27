Порошенко о двусторонних переговорах с Россией: Они понимают силу

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Вопросы, касающиеся Украины, должны обсуждаться только при поддержке и участии наших международных партнеров, поскольку Россия воспринимает только позиции силы. Такое мнение высказал президент Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, Украина как суверенное государство может вести двусторонние переговоры с Россией, но использование поддержки мировых партнеров по проукраинской коалиции усилит позиции нашей страны.

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Президент считает, что в случае с Россией результативность переговоров напрямую зависит от того, насколько большоая сила будет поддерживать Украину.

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25 марта кандидаты в президенты Украины, которые лидируют в рейтингах, раскрыли стратегию поведения с соседними странами Польшей и Венгрией в случае победы на выборах.