Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.03.2019, 20:50

Порошенко о двусторонних переговорах с Россией: Они понимают силу

Порошенко о двусторонних переговорах с Россией: Они понимают силу - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Участие международных партнеров в переговорах усиливает позиции Украины

Реклама
Реклама

Вопросы, касающиеся Украины, должны обсуждаться только при поддержке и участии наших международных партнеров, поскольку Россия воспринимает только позиции силы. Такое мнение высказал президент Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, Украина как суверенное государство может вести двусторонние переговоры с Россией, но использование поддержки мировых партнеров по проукраинской коалиции усилит позиции нашей страны.

Реклама

Президент считает, что в случае с Россией результативность переговоров напрямую зависит от того, насколько большоая сила будет поддерживать Украину. 

Читайте также: "Коломойский перешел черту". Интервью Порошенко - за минуту

25 марта кандидаты в президенты Украины, которые лидируют в рейтингах, раскрыли стратегию поведения с соседними странами Польшей и Венгрией в случае победы на выборах.

Отправить:
Распечатать:
Теги: переговоры, выборы-2019, петр порошенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 