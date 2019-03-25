Кандидаты в президенты о диалоге с соседями: Компромисс и уступки

Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко (коллаж - LIGA.net)

Кандидаты в президенты Украины, которые лидируют в рейтингах, раскрыли стратегию поведения с соседними странами Польшей и Венгрией в случае победы на выборах. Об этом сообщили штабы Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко Европейской правде.

В штабе Порошенко считают, что "несмотря на все сложности и гибридные провокации Кремля" действующему президенту за 5 лет "удалось выровнять отношения с Польшей, выстроить новое качество межличностных отношений с руководством этой страны".

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В ситуации с Венгрией у Порошенко заявляют о выполнении всех договоренностей: "Будапешт получил все необходимые разъяснения по высказанным им условиям; наши предложения (Украины - ред.) по дальнейшему диалогу остаются на столе".

В штабе лидера ВО Батькивщина назвали возможным налаживание отношений с соседями, если решить проблемные вопросы: "Для Украины недопустимой роскошью является существование старых и появление новых раздражителей". У Тимошенко уверены, что именно Киев должен предпринять шаги для разблокирования диалога с Будапештом.

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У Зеленского намерены искать компромисс по спорным вопросам с Польшей, но не знают, что делать с Венгрией. "Страницы нашего общего учебника истории (с Польшей - ред.) написаны кровью, не надо это забывать, но наше будущее не может быть заложником нашего прошлого", - заявили в штабе лидера партии Слуга народа.

Представители Гриценко говорят, что он готов к взаимным уступкам с Польшей: "Должны быть шаги навстречу с обеих сторон". Такой же позиции кандидат в президенты придерживается и в отношении Венгрии. "Мы обречены на партнерство. В то же время наступать на наши интересы мы не дадим", - уточнили в его штабе.

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