Порошенко о Зеленском: Буду каждый день звать его на дебаты

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава государства Петр Порошенко заявил, что будет каждый день звать на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом он заявил сегодня НСК Олимпийский после того, как Зеленский не пришел на стадион 14 апреля.

"Если Владимир Зеленский снова прячется от людей, если он снова боится, мы будем его приглашать каждый день, на каждый эфир. Для того, чтобы вся страна увидела, кого им выбирать на следующие пять лет", - отметил Порошенко.

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Он подчеркнул, что "страна не хочет покупать кота в мешке". "Страна должна выбрать настоящего президента, настоящего верховного главнокомандующего, который и дальше будет проводить движение нашей страны в ЕС и НАТО", - подчеркнул Порошенко.

14 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский не пришел на дебаты на НСК Олимпийский. Порошенко позвал Зеленского завтра - на канал ICTV, а 19 апреля - на дебаты на Суспільне.

Второй тур выборов состоится 21 апреля. Согласно первому соцопросу по повторному голосованию от группы Рейтинг, среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором: 71,4% - за Зеленского и 28,6% - за Порошенко.