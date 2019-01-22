Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.01.2019, 12:30

Порошенко об устройстве Украины: Никаких федераций и один язык

Порошенко об устройстве Украины: Никаких федераций и один язык - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

По словам президента, Украина останется унитарным государством с одним государственным языком

Реклама
Реклама

Украина будет оставаться унитарным государством с одним государственным языком. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время выступления по случаю Дня соборности Украины.

"Для достижения этих целей нам необходимо беречь и укреплять единство и соборность. Потому всем должно быть понятно: Украина - унитарное государство с одни государственным языком, так написано в конституции. Никаких федераций и специальных статусов. Единая независимая соборная Украина", - заявил Порошенко.

Реклама

Смотрите также: Провозглашение соборности Украины: как это было - видео

Сегодня Украина празднует День соборности.

Америка уже выпустила по случаю праздника поздравительный ролик.

22 января 1918 года универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость Украинской Народной Республики.

Ровно через год на Софийской площади в Киеве провозгласили Акт Злуки (объединения, - ред.) украинских земель - двух тогдашних государств УНР и ЗУНР. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, федерация, унитарное государство
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 