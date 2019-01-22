Порошенко об устройстве Украины: Никаких федераций и один язык

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Украина будет оставаться унитарным государством с одним государственным языком. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время выступления по случаю Дня соборности Украины.

"Для достижения этих целей нам необходимо беречь и укреплять единство и соборность. Потому всем должно быть понятно: Украина - унитарное государство с одни государственным языком, так написано в конституции. Никаких федераций и специальных статусов. Единая независимая соборная Украина", - заявил Порошенко.

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Для досягнення наших цілей нам потрібно берегти і зміцнювати єдність і соборність. А тому всім має бути чітко зрозуміло – Україна є унітарна держава, з однією державною мовою, так написано в Конституції. Жодних федерацій і спеціальних статусів. Єдина незалежна соборна Україна! — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 січня 2019 р.

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Сегодня Украина празднует День соборности.

Америка уже выпустила по случаю праздника поздравительный ролик.

22 января 1918 года универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость Украинской Народной Республики.

Ровно через год на Софийской площади в Киеве провозгласили Акт Злуки (объединения, - ред.) украинских земель - двух тогдашних государств УНР и ЗУНР.