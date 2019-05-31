Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.05.2019, 15:15

Порошенко прокомментировал уголовные дела против себя

Порошенко прокомментировал уголовные дела против себя - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Приказ 2014 года о контрнаступлении в Донбассе - это мой приказ и я несу за него ответственность", - отметил пятый президент

Пятый президент Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность сегодня, 31 мая, прокомментировал уголовные дела, открытые против него  по заявлениям политических деятелей времен Виктора Януковича.

"Против меня, как бывшего верховного главнокомандующего, открыли уголовное дело за то, что в 2014 году я отдал приказ о контрнаступлении, в результате которого мы освободили 2/3 Донбасса. Это мой приказ и я несу за него ответственность перед страной", - сказал Порошенко.

"Еще одно уголовное дело за то, что наши военные корабли, пользуясь Международной конвенцией по свободе судоходства, в Керченском заливе осуществляли ротацию для обеспечения обороны Азовского берега и Мариуполя. Они открыли уголовное дело, несмотря на то, что трибунал ООН юридически признал правоту Украины", - добавил он.

Ранее депутат Нестор Шуфрич в своем Facebook сообщил, что подал заявление о совершении преступления по статье о государственной измене пятым президентом из-за его "решения выйти из режима прекращения огня и дать команду Вооруженным силам Украины начать наступление 30 июня 2014 года". Депутат также опубликовал текст заявления.

Вернувшийся в Украину экс-замглавы администрации Януковича Андрей Портнов также пишет заявления против Петра Порошенко, в которых обвиняет его в попытке захватить власть и отмывании денег.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Петр Порошенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 