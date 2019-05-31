Порошенко прокомментировал уголовные дела против себя

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пятый президент Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность сегодня, 31 мая, прокомментировал уголовные дела, открытые против него по заявлениям политических деятелей времен Виктора Януковича.

"Против меня, как бывшего верховного главнокомандующего, открыли уголовное дело за то, что в 2014 году я отдал приказ о контрнаступлении, в результате которого мы освободили 2/3 Донбасса. Это мой приказ и я несу за него ответственность перед страной", - сказал Порошенко.

"Еще одно уголовное дело за то, что наши военные корабли, пользуясь Международной конвенцией по свободе судоходства, в Керченском заливе осуществляли ротацию для обеспечения обороны Азовского берега и Мариуполя. Они открыли уголовное дело, несмотря на то, что трибунал ООН юридически признал правоту Украины", - добавил он.

Ранее депутат Нестор Шуфрич в своем Facebook сообщил, что подал заявление о совершении преступления по статье о государственной измене пятым президентом из-за его "решения выйти из режима прекращения огня и дать команду Вооруженным силам Украины начать наступление 30 июня 2014 года". Депутат также опубликовал текст заявления.

Вернувшийся в Украину экс-замглавы администрации Януковича Андрей Портнов также пишет заявления против Петра Порошенко, в которых обвиняет его в попытке захватить власть и отмывании денег.