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Порошенко, Рудик и Соболев пришли к Кличко на съезд партии УДАР. Говорили о единстве

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04.02.2022, 14:00
Порошенко, Рудик и Соболев пришли к Кличко на съезд партии УДАР. Говорили о единстве - Фото
Съезд партии УДАР (Фото - пресс-служба УДАР)

Пятый президент и лидер Европейской солидарности Петр Порошенко, глава партии Голос Кира Рудик и замглавы партии Батькивщина Сергей Соболев пришли на съезд партии УДАР мэра Киева Виталия Кличко. Каждый из них так или иначе говорил о единстве. Об этом стало известно из трансляции мероприятия.

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УДАР решил на съезде обратиться к руководству страны, лидерам политсил, местного самоуправления и общественности о необходимости созвать "национальный форум единства". Кличко заявил, что "бороться надо не друг против друга, а за Украину".

Порошенко, Рудик и Соболев пришли к Кличко на съезд партии УДАР. Говорили о единстве

Порошенко вспомнил, как его партия с УДАРом "в составе единой фракции проводили очень важные реформы". Он считает, что этот опыт является "очень внушительным основанием не только для воспоминаний о прошлом, но и для планов на будущее". 

Пятый президент заявил о необходимости единства "украинских демократических проевропейских" сил перед лицом угрозы России и для "защиты демократии".

"Мы точно способны объединиться… Ярким доказательством этого, Виталий, является ваше приглашение меня на ваш съезд. Думаю, это очень и очень символично", – сказал он.

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Рудик заявила, что важно "находить точки соприкосновения, учиться доверять и поддерживать друг друга в парламенте, Киевсовете и на партийных съездах".

Соболев объяснил, что лидер политсилы Юлия Тимошенко не пришла, поскольку "вирус не отступает". Соболев назвал УДАР "побратимами и союзниками", вспоминал о сотрудничестве партий. Он раскритиковал нынешнюю власть и заявил, что "мы не допустим разрушения местного самоуправления" и это "объединяет всех вместе". 

На съезде также выступил брат Кличко Владимир, были поздравления некоторых европейских политиков, в частности немецких, и экс-главы Еврокомиссии Дональда Туска.

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Марк Сировой
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