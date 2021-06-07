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Кличко выступил на съезде Евросолидарности. На выборах он открещивался от ее поддержки

07.06.2021, 15:09
Кличко выступил на съезде Евросолидарности. На выборах он открещивался от ее поддержки - Фото
Виталий Кличко на съезде Европейской солидарности (фото - пресс-служба Евросолидарности(

Мэр Киева Виталий Кличко выступил на съезде партии Европейская солидарность, который транслировали на YouTube-канале партии.

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Кличко участвовал в съезде в формате видеообращения.

"От партии УДАР приветствую участников съезда Европейской солидарности. Уверен, сегодня все проевропейские силы должны сделать все для необратимости Украины на европейском пути развития", – сказал он.

Обращение Кличко длилось около минуты.

Летом 2020-го Евросолидарность заявляла, что готова выдвинуть Кличко кандидатом в мэры Киева на осенних выборах. Кличко тогда отказался и заявил, что идет от своей партии – УДАР. В сентябре 2020-го Евросолидарность публично поддержала кандидатуру Кличко. Мэр Киева после этого заявил: "Мы не торгуемся".

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Марк Сировой
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Петр Порошенко виталий кличко европейская солидарность
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