Кличко выступил на съезде Евросолидарности. На выборах он открещивался от ее поддержки
Мэр Киева Виталий Кличко выступил на съезде партии Европейская солидарность, который транслировали на YouTube-канале партии.
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Кличко участвовал в съезде в формате видеообращения.
"От партии УДАР приветствую участников съезда Европейской солидарности. Уверен, сегодня все проевропейские силы должны сделать все для необратимости Украины на европейском пути развития", – сказал он.
Обращение Кличко длилось около минуты.
Летом 2020-го Евросолидарность заявляла, что готова выдвинуть Кличко кандидатом в мэры Киева на осенних выборах. Кличко тогда отказался и заявил, что идет от своей партии – УДАР. В сентябре 2020-го Евросолидарность публично поддержала кандидатуру Кличко. Мэр Киева после этого заявил: "Мы не торгуемся".
- С 12 мая правоохранители провели массовые обыски в офисах коммунальных служб Киева. Фигурантом дела о якобы "крышевании" незаконной торговли в подземных переходах стал, в частности, соратник Кличко. Кличко назвал обыски "спецоперацией против себя лично".
- 18 мая СБУ в подъезд дома, где проживает Кличко, пришли СБУ со спецназом. В СБУ заявили, что обыски не имели к мэру никакого отношения и проводились в другой квартире подъезда в рамках масштабной спецоперации. Мэр Киева назвал обыски давлением на местную власть и связал их с "совещаниями" по его персоне, которые, как утверждает Кличко, проводятся в Офисе президента.
- Позже президент Зеленский, комментируя обыски в коммунальных службах Киева, а также у "соратников" Кличко, заявил, что "они воровали деньги" в бюджете. Кличко назвал эти заявления манипуляциями.
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