Киевсовет обратился к властям из-за "преследования" Порошенко. "Слуги" голосовали против

Киевский горсовет проголосовал за обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Офису генпрокурора с требованием "недопущения политического преследования" подозреваемого в госизмене пятого президента Петра Порошенко. Депутаты от Слуги народа проголосовали против.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, 20 января, на внеочередном заседании Киевсовета решение об обращении к президенту, Раде и ОГП поддержали 62 депутата. Шестеро "слуг" проголосовали против, а трое депутатов от ОПЗЖ не голосовали.

Европейская солидарность, УДАР, Единство, Голос – единогласно "за".

"Требуем прекратить преследование пятого президента Украины Петра Порошенко, других оппозиционных политиков, а также прекратить давление на городских председателей и других представителей местного самоуправления", – сказано в обращении, текст которого опубликовал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

В обращении также говорится о "попытках спешно и в нарушение законодательства" принять в парламенте "неконституционный" закон о столице.

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк, выступая с трибуны, заявила, что происходящее сегодня в зале – это "откровенно политическое действо, не имеющее никакого отношения к развитию Киева".

Порошенко вернулся в Украину 17 января, в тот же день Печерский суд начал избирать меру пресечения, процесс затянулся на несколько дней. 19 января судья огласил решение: Порошенко отпустили под личное обязательство.

Прокуратура настаивала на аресте пятого президента с альтернативой 1 млрд грн залога. Генпрокурор Ирина Венедиктова после оглашения меры пресечения заявила, что прокуратура намерена обжаловать решение суда.

Читайте также: Судья по делу Порошенко ушел в отпуск



Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.