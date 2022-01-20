UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Киевсовет обратился к властям из-за "преследования" Порошенко. "Слуги" голосовали против

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 17:26
Киевсовет обратился к властям из-за
Заседание Киевсовета (Скриншот из YouTube-трансляции)

Киевский горсовет проголосовал за обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Офису генпрокурора с требованием "недопущения политического преследования" подозреваемого в госизмене пятого президента Петра Порошенко. Депутаты от Слуги народа проголосовали против.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, 20 января, на внеочередном заседании Киевсовета решение об обращении к президенту, Раде и ОГП поддержали 62 депутата. Шестеро "слуг" проголосовали против, а трое депутатов от ОПЗЖ не голосовали.

Европейская солидарность, УДАР, Единство, Голос – единогласно "за".

Киевсовет обратился к властям из-за "преследования" Порошенко. "Слуги" голосовали против

"Требуем прекратить преследование пятого президента Украины Петра Порошенко, других оппозиционных политиков, а также прекратить давление на городских председателей и других представителей местного самоуправления", – сказано в обращении, текст которого опубликовал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

В обращении также говорится о "попытках спешно и в нарушение законодательства" принять в парламенте "неконституционный" закон о столице.

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк, выступая с трибуны, заявила, что происходящее сегодня в зале – это "откровенно политическое действо, не имеющее никакого отношения к развитию Киева".

Порошенко вернулся в Украину 17 января, в тот же день Печерский суд начал избирать меру пресечения, процесс затянулся на несколько дней. 19 января судья огласил решение: Порошенко отпустили под личное обязательство.

Прокуратура настаивала на аресте пятого президента с альтернативой 1 млрд грн залога. Генпрокурор Ирина Венедиктова после оглашения меры пресечения заявила, что прокуратура намерена обжаловать решение суда.

Читайте также: Судья по делу Порошенко ушел в отпуск

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Петр Порошенко киевсовет киев европейская солидарность
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 